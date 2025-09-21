Öregfiúk találkozó
46 perce
Az idén is találkoznak a Zrínyi egykori kézilabdázói
És ha már találkoznak, a régi sztorik felidézése, illetve a közös, baráti vacsora előtt pályára is lépnek.
1979 óta rendeznek öregfiúk kézilabdás találkozókat Nyíregyházán, az Zrínyi Ilona Gimnáziumban, amely több felnőtt válogatott kézilabdázót adott a sportágnak, ahogy 15 diákolimpia elsőséggel is büszkélkedhet az iskola. Az idei öregfiúk találkozót október 3-án rendezik 17 órától.
