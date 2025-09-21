szeptember 21., vasárnap

MirellaMáté névnap

14°
+27
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Öregfiúk találkozó

51 perce

Az idén is találkoznak a Zrínyi egykori kézilabdázói

Címkék#találkozó#kézilabdás#öregfiú#Zrínyi Ilona Gimnáziumban

És ha már találkoznak, a régi sztorik felidézése, illetve a közös, baráti vacsora előtt pályára is lépnek.

Szon.hu

1979 óta rendeznek öregfiúk kézilabdás találkozókat Nyíregyházán, az Zrínyi Ilona Gimnáziumban, amely több felnőtt válogatott kézilabdázót adott a sportágnak, ahogy 15 diákolimpia elsőséggel is büszkélkedhet az iskola. Az idei öregfiúk találkozót október 3-án rendezik 17 órától.

Bartha Dénes ( a kép jobb oldalán áll), a Zrínyi legendás edzője Fotó: KM-Archív

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu