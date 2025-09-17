szeptember 17., szerda

Zsófia névnap

20°
+26
+12
Labdarúgás

3 órája

Elkezdték az öregfiúk is

Címkék#tornarendszerű#öregfiú#bajnokság

Szeptember közepére már két fordulón is túl vannak az MLSZ Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Igazgatóság által szervezett öregfiúk bajnokságban résztvevő csapatok.

A negyven év feletti sportemberek részére kiírt tornarendszerű keresztpályás pontvadászatban idén immár nyolc sportegyesület versenyzik, miután újoncként a Crossbar SE Napkor is csatlakozott a mezőnyhöz. bajnokság

bajnokság
Dübörög a negyven év felettiek bajnoksága
Fotó: pexels

Változott a bajnokság lebonyolítása

A bajnokság lebonyolítása éppen ezért változott az elmúlt évekhez képest. A 2025-2026-os szezonban egy időpontban két különböző helyszínen találkozik 4-4 egyesület. Helyszínenként mindenki megmérkőzik a másikkal, így egy tornán valamennyi sportegyesület három mérkőzést játszik.

A szeptember 6-i nyitótornákra Fehérgyarmaton és Sényőn került sor, míg az elmúlt szombaton Ibrány és Tiszavasvári fogadta az öregfiú csapatokat.

Hat mérkőzés után a 15 pontos Nyírbátor LSE vezeti a tabellát. Őket a mezőny egyetlen veretlen csapata, az eddig 12 pontot begyűjtő Sényő, valamint a 10 pontos Nyírmeggyes SK, Újfehértó SE duó követi. Az ötödik helyen a 6 pontos Nyíregyháza-Fortissimo áll, jobb gólkülönbséggel megelőzve az újonc napkoriakat, míg a mezőnyt a 4 pontos Túristvándi KSE és a 2 pontos Tiszavasvári SK zárja.

A következő fordulóra szeptember 27-én Újfehértón és Tiszavasváriban kerül sor.

 

