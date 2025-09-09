Kiváló formában Gyulaháza sztárja, aki visszavágyik a válogatottba

Változatos nyara volt Baráth Péternek. A 23 éves középpályás az előző idényben a lengyel Raków kölcsönjátékosa volt, majd aztán nyáron visszatért a Ferencvároshoz. Úgy tűnt, az új szezonra belépő magyar szabály okán a zöld-fehérek magukhoz láncolják a Kisvárdán született gyulaházai labdarúgót, mégsem így történt, a lengyel együttes végleg megvásárolta játékjogát. Baráth kiváló formában kezdte az idényt, csapata mindhárom bajnokiján pályára lépett, a Konferencia-liga selejtezősorozatában pedig két alkalommal is betalált, kulcsszerepet vállalva abban, hogy a Rakow feljutott a főtáblára.

Baráth Péter először lesz ott nemzetközi kupasorozat főtábláján

Fotó: Getty Images

– Mindenképpen jó érzés, főleg az, hogy nem csak ezzel a legutóbbi egy góllal tudtam segíteni a csapatom, hanem előtte Debrecenben is betaláltam a Maccabi ellen – külön öröm, hogy ebben a stadionban segíthettem. Nagy dolog, hogy ott vagyunk a főtáblán, szeretnénk megélni a pillanatot és a lehetőséggel is élni, amennyit tudunk, kihozni a helyzetből. Számomra is külön öröm, hiszen azért jöttem vissza a Rakówhoz, hogy játsszak, meg is kapom a lehetőséget, igyekszem vele élni. A gólok is azt mutatják, próbálom élvezni és kihasználni is a lehetőséget, az pedig egyénileg is nagy büszkeség számomra, hogy pályára léphetek a Konferencia-liga főtábláján – mondta Baráth Péter az M1 Aktuális csatornának.

Baráth Péter újra megcélozza a magyar válogatottságot

Nem mondhatnánk, hogy a Rakow könnyű ellenfeleket kapott, a lengyel csapat összekerült a Bolla Bendegúzt is foglalkoztató Rapid Wiennel, fogadják még a Mostart és a Craiovát, a Sparta Prahával, a Sigma Olomouccal, valamint az Omoniával pedig idegenben mérkőznek meg.

– Egészen jó csoportba kerültünk, ahol igenis tudunk nyerni meccseket, de mindegyik csapat jó erőt képvisel. Szoros meccsek lesznek, ez biztos, de tovább lehet jutni.

Baráth Péter egyéni ambícióiról is beszélt.

– Az elmúlt időszakban kevesebbet játszottam, először is az a cél, hogy a folyamatos lehetőséget megkapjam, alapember tudjak maradni a Rakowban. Ezen túlmenően nyilván az, hogy Konferencia-liga főtáblán vagyunk, az már egy nagy szint, de szeretnénk ott is pontokat szerezni, hogy tavasszal is versenyben legyünk még, tehát ez mindenképp a szemem előtt lebeg és nyilván nem utolsósorban a válogatottba is szeretnék visszakerülni. Sok munkát fektettem ebbe eddig, úgy látom, kezd ez a munka kifizetődni. Ugye alapember lettem a Rakowban, de pontosan tudom, hogy ha valaki a magyar válogatottban akar játszani, ahhoz nagyon jó teljesítményt kell nyújtani

– mondta Baráth Péter.