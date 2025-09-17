szeptember 17., szerda

#BeActive, Európai Sporthét

4 órája

#BeActive – Európai Sporthét Nyíregyházán is

Nyíregyháza ismét csatlakozott. A #BeActive Európai Sporthéten számtalan esemény várja az érdeklődőket.

Szon.hu

#BeActive. Ezzel a mottóval hirdette meg az Európai Sporthetet az Európai Bizottság, a kezdeményezéssel az egész kontinensen népszerűsítik a sportot és a testmozgást. Cél, hogy az egész Európára kiterjedő kampányban egy héten keresztül minél többet mozogjanak az emberek, és ennek hatására az év további szakaszában is aktívabb életet éljenek. Idén szeptember 23-a és 30-a között tartják a tematikus hetet, amihez  ismét csatlakozott a Nyíregyházi Sportcentrum.  A hét nap alatt színes eseménysorozattal várják a sport és a mozgás szerelmeseit, amelyen mindenki megtalálhatja a számára leginspirálóbb programot — legyen szó beszélgetésről egy sportikon társaságában, lendületes csoportos edzésről vagy épp egy nyugodt, szabadtéri jógaóráról.

BeActive
#BeActive – Európai Sporthét vendége lesz Szakmáry Gréta

#BeActive – Európai Sporthét nyíregyházi eseményei

Szeptember 23. (kedd), 17:00 – A Continental Aréna aulájában interaktív közönségtalálkozóra várják az érdeklődőket, ahol a 135-szörös válogatott röplabdázó, Szakmáry Gréta osztja meg pályafutásának kulisszatitkait, élményeit és motiváló gondolatait. A részvétel díjtalan, így minden sportrajongó betekinthet egy élvonalbeli sportoló életébe.

Szeptember 25. (csütörtök) – A mozgás szerelmeseinek igazi kihívást és élményt kínál Rubint Réka Alakreform órája. Az aerobik és erősítő gyakorlatokat ötvöző edzésre ajánlott előzetesen regisztrálni a Sportoló Nemzet klubkártyával, amely számos előnyt biztosít, de természetesen a helyszínen is lehetőség lesz regisztrációra.

Európai Sporthét
Fotó: Qutya

Szeptember 27. (szombat), 9:00 – A hétvége frissítő kezdéseként Papp Edit tart testedzést és lazító mozgásformákat ötvöző jógaórát a Continental Aréna tetőteraszán. A szabadtéri foglalkozás nyitott, mindenki számára elérhető, és tökéletes alkalmat nyújt a nap energikus indítására.

 

Sportos élmények az iskolákban és a szakágaknál

A #BeActive hét nemcsak a nagyközönségnek szóló eseményekről szól: a Nyíregyházi Sportcentrum munkatársai minden nap több általános iskolába is ellátogatnak, ahol vidám, élményszerű sportprogramokat kínálnak, és a gyerekek megismerkedhetnek a Sportcentrum különböző szakágaival. Emellett a héten a Nyíregyházi Sportcentrum szakágai nyílt edzésekkel várják a szülőket, akik betekintést nyerhetnek az edzésekbe, és közelebbről megismerhetik, hogyan zajlanak a mindennapi sportfoglalkozások.

Kihívás középiskolásoknak

A Nyíregyházi Sportcentrum az Európai Sporthét idején keresi Nyíregyháza legaktívabb, legkreatívabb középiskoláját. Legyen az sportverseny, tánc, akadálypálya vagy bármilyen ötlet. Az elkészült fotókat és videókat a [email protected] emailcímre 2025. szeptember 30-ig kell elküldeni. A nyertes iskola elnyeri a „Nyíregyháza Legsportosabb Sulija” címet és egy értékes sportos utalványt, amelyet a diákok és tanárok közösen használhatnak fel.

