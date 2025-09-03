szeptember 3., szerda

Újabb három év a Hübner támogatásával

A következő három évben is a Hübner marad a nyíregyházi kosárcsapat névadó szponzora.

A Hübner Magyarország 2011 óta szponzorálja a nyíregyházi kosárlabdázást, 2019 óta már névadó szponzorként elkötelezetten támogatja a Blue Sharks csapatát. 

Blue Sharks
Tovább folytatódik a Blue Sharks és a Hübner együttműködése
Fotó: Hübner Nyíregyháza Blue Sharks

A Hübner és a Blue Sharks is hasonló elveket vall

A Hübner és a Kék Cápák hasonló elveket vallanak, éppen ezért az elmúlt évekhez hasonlóan a jövőben is arra törekszenek, hogy aktívan részt vegyenek a város közösségi életében és visszaadjanak valamit a nyíregyházi embereknek. Eltökélt cél, hogy a mérkőzések minőségi szórakozást nyújtsanak a helyi családoknak és a sportot szerető gyermekeknek.

Hisznek abban, hogy közösen megvalósíthatják a csapat azon szakmai célját is, hogy három éven belül újra az első osztályban szerepeljenek.

 

