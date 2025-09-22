Győzött a főpróbán a Blue Sharks

A hosszú felkészülési időszak végéhez közeledve lejátszotta utolsó felkészülési mérkőzését a Hübner Nyíregyháza Blue Sharks. Mint ismert, a magyar bajnok Szolnoki Olajbányász vendégeként kezdett Merim Mehmedovic csapata, majd a Sitku Ernő Emléktornán újabb első osztályú gárdákkal, a Budapesti Honvéddal és a DEAC-cal csapott össze a gárda, amely később a MEAFC-nál vizitált, mígnem elérkezett a DEAC U23 elleni meccs.

Győztes főpróbát tartott a Blue Sharks

Fotó: Hübner Nyíregyháza Blue Sharks

Felforgatott kerettel kezdett a Blue Sharks

Néhány kulcsjátékos nem lépett pályára, cserébe sok lehetőséget kaptak a fiatalok. Komma László a palánk alatt tarthatatlan volt, Illés Máté betörései jól működtek, kettejük vezetésével megnyerte a Hübner az első negyedet. A csapat védekezése is rendben volt, csupán azért nem alakult ki nagyobb előny, mert a kinti dobásait sokáig nem találta az egylet.

A második negyedben több percen át olyan ötöst láthattunk a pályán, amilyet idáig maximum edzésen próbálhatott ki a szakmai stáb. Ebben a hiba is benne volt, amit kihasználtak a jobban dobó debreceniek, s felzárkóztak.

Hasonlóan folytatódott a meccs a harmadik negyedben, majd a záró játékrész elején fokozta a tempót a Blue Sharks védekezésben, a szerzett labdákkal, lepattanókkal rohant a társaság és könnyű pontokat szerzett. Hibján Máté néhány percen belül berámolt nyolc pontot, amivel már 14 volt az előny. A hajrában bemutatkozott a felnőttcsapatban Hámornyik Ákos, míg Kristóf Péter szép betörésből szerzett kosarat.

Az utolsó felkészülési mérkőzését tehát megnyerte a gárda, amely 26-án már bajnoki meccsen szerepel Tiszaújvárosban.