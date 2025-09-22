szeptember 22., hétfő

Kosárlabda

1 órája

Győzött a főpróbán a Blue Sharks

Címkék#Merim Mehmedovic#Nyíregyháza#Blue Sharks

A felkészülés utolsó meccsén a DEAC U23 ellen nyert a Nyíregyháza.

Mihály Norbert

A hosszú felkészülési időszak végéhez közeledve lejátszotta utolsó felkészülési mérkőzését a Hübner Nyíregyháza Blue Sharks. Mint ismert, a magyar bajnok Szolnoki Olajbányász vendégeként kezdett Merim Mehmedovic csapata, majd a Sitku Ernő Emléktornán újabb első osztályú gárdákkal, a Budapesti Honvéddal és a DEAC-cal csapott össze a gárda, amely később a MEAFC-nál vizitált, mígnem elérkezett a DEAC U23 elleni meccs.

Blue Sharks
Győztes főpróbát tartott a Blue Sharks
Fotó: Hübner Nyíregyháza Blue Sharks

Felforgatott kerettel kezdett a Blue Sharks

Néhány kulcsjátékos nem lépett pályára, cserébe sok lehetőséget kaptak a fiatalok. Komma László a palánk alatt tarthatatlan volt, Illés Máté betörései jól működtek, kettejük vezetésével megnyerte a Hübner az első negyedet. A csapat védekezése is rendben volt, csupán azért nem alakult ki nagyobb előny, mert a kinti dobásait sokáig nem találta az egylet.

A második negyedben több percen át olyan ötöst láthattunk a pályán, amilyet idáig maximum edzésen próbálhatott ki a szakmai stáb. Ebben a hiba is benne volt, amit kihasználtak a jobban dobó debreceniek, s felzárkóztak.

Hasonlóan folytatódott a meccs a harmadik negyedben, majd a záró játékrész elején fokozta a tempót a Blue Sharks védekezésben, a szerzett labdákkal, lepattanókkal rohant a társaság és könnyű pontokat szerzett. Hibján Máté néhány percen belül berámolt nyolc pontot, amivel már 14 volt az előny. A hajrában bemutatkozott a felnőttcsapatban Hámornyik Ákos, míg Kristóf Péter szép betörésből szerzett kosarat.

Az utolsó felkészülési mérkőzését tehát megnyerte a gárda, amely 26-án már bajnoki meccsen szerepel Tiszaújvárosban.

Kosárlabda: felkészülési mérkőzés
Hübner Nyíregyháza BS–DEAC U23 82–68 (17–11, 19–22, 25–26, 21–9)
Continental Aréna, v.: Makrai, Cservenyák-Páll, Jánkfalvi.
Nyíregyháza: Boljos 2, Illés 19/12, Hibján 11/9, Bazsó 10/6, Komma 31. Csere: Végső 7/3, Verebélyi, Magyari, Kristóf 2, Hámornyik. Vezetőedző: Merim Mehmedovic.

 

