33 perce
Újabb három év a Hübner támogatásával
A következő három évben is a Hübner marad a nyíregyházi kosárcsapat névadó szponzora.
A Hübner Magyarország 2011 óta szponzorálja a nyíregyházi kosárlabdázást, 2019 óta már névadó szponzorként elkötelezetten támogatja a Blue Sharks csapatát.
A Hübner és a Blue Sharks is hasonló elveket vall
A Hübner és a Kék Cápák hasonló elveket vallanak, éppen ezért az elmúlt évekhez hasonlóan a jövőben is arra törekszenek, hogy aktívan részt vegyenek a város közösségi életében és visszaadjanak valamit a nyíregyházi embereknek. Eltökélt cél, hogy a mérkőzések minőségi szórakozást nyújtsanak a helyi családoknak és a sportot szerető gyermekeknek.
Hisznek abban, hogy közösen megvalósíthatják a csapat azon szakmai célját is, hogy három éven belül újra az első osztályban szerepeljenek.