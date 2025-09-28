szeptember 28., vasárnap

Két perc alatt dőlt el a mérkőzés

Győzelemmel kezdte a szezont a Nyíregyháza, a negyedik negyed triplái döntöttek.

Mihály Norbert

Mint ahogyan arról beszámoltunk, sikerrel vette az első akadályt a Hübner Nyíregyháza Blue Sharks, miután Merim Mehmedovic egylete 91–77-re legyőzte a Tiszaújváros csapatát a férfi kosárlabda NB I/B Piros-csoportjának nyitányán. A találkozót követően a vezetőedzők értékelték az összecsapást.

Blue Sharks
Merim Mehmedovic igazítja el a Blue Sharks játékosait
Fotó: MKOSZ

Triplaesőt zúdított Tiszaújvárosra a Blue Sharks

– Először is gratulálok a Nyíregyházának, mert kifogtak egy extra dobónapot – kezdte a hazaiak trénere, a Nyíregyházához ezer szállal kötődő, Lekli József. – Igazából két perc pecsételte meg a sorsunkat a negyedik negyedben, amikor kaptunk nyolc triplát – ebből volt egy pár contested –, és ebből olyan flowba kerültek, hogy már mindenhonnan és minden helyzetből bedobták. Tizennyolc idegenbeli tripla előtt le a kalappal, de a saját csapatomra mindenképp büszke vagyok, mert megcsináltuk azt a munkát, amit kellett. Ez már nem a Zöld-csoport, itt ilyen nüánszokon múlnak a dolgok. Megyünk tovább, az út jó, működnek a dolgaink. A továbbiakban még jobban kell összpontosítanunk, nem lehetnek kihagyásaink; ugyanezt az utat kell folytatnunk, és akkor meg fogjuk szerezni az első győzelmünket.

– Nagyon kemény meccs volt, gratulálok mind a két csapatnak – folytatta a Blue Sharks vezetőedzője, Merim Mehmedovic. – A Tiszaújváros nagyon jól felkészült, igazi taktikai csatát játszottunk velük. Aki kint volt a meccsen, biztos, hogy élvezte, mert annak nagyobb része egál volt. A mi csapatunk még nincs teljesen készen, az elmúlt héten sérülések és különböző változások okoztak problémákat, amiket igyekeztünk gyorsan orvosolni. Szerencsére játéktaktikából sikerült úgy teljesítenünk, ahogy azt vártuk.

A bajnokság következő fordulójában a Nyíregyháza újfent idegenben lép pályára, mégpedig a szigetszentmiklósi BKG PRÍMA Akadémia otthonában.

 

