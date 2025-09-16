1 órája
Idegenben kezdi a szezont a Nyíregyháza
A Zöld-csoport bajnoka, a Tiszaújváros lesz a Blue Sharks első ellenfele.
Elkészült a férfi kosárlabda NB I/B Piros-csoport 2025–2026-os idényének sorsolása, mostanra pedig már a csapatok is megegyeztek egymással arról, melyik összecsapást mikor játsszák le. A Hübner Nyíregyháza Blue Sharks idegenben kezdi az idényt.
A Zöld-csoport bajnokával találkozik a Blue Sharks
Egy másik mérkőzéssel egy időben a Tiszaújváros elleni meccsel kezdődik az új szezon – a Zöld-csoport bajnokával szeptember 26-án találkozik Merim Mehmedovic egylete, idegenben. Azt követően a BKG-hoz látogat Szigetszentmiklósra, majd az első hazai összecsapásra október 11-ig kell várni, amikor a Miskolcot fogadja a gárda.
Még októberben megmérkőzik a Blue Sharks az előző szezonban döntős Fóttal, november 1-jén pedig Budapesten játszik rangadót a MAFC-cal. Ez a hónap igen sűrű lesz, öt bajnoki mérkőzésen lép pályára a Nyíregyháza, ebből háromszor itthon.
Decemberre is jut még három meccs. Az alapszakasz első körét az élvonalból frissen kieső PVSK vendégeként zárják Nagy Simonék.
Az alapszakasz tervezett befejezése április 5-e.
2025. szeptember
|Hazai
|Vendég
|Dátum
|Időpont
|Eredmény
|Csarnok
|Tiszaújvárosi Termálfürdő Phoenix Kosárlabda Klub
|HÜBNER Nyíregyháza BS
|2025. szeptember 26.
|18:00
|0 - 0
|Tiszaújvárosi Sportcentrum, Játékcsarnok
2025. október
|BKG PRIMA Akadémia
|HÜBNER Nyíregyháza BS
|2025. október 5.
|16:00
|0 - 0
|Szigetszentmiklósi Városi Sport- és Rendezvénycsarnok
|HÜBNER Nyíregyháza BS
|Peka Bau-MEAFC Wolves
|2025. október 11.
|16:00
|0 - 0
|Continental Aréna
|Vasas Akadémia
|HÜBNER Nyíregyháza BS
|2025. október 18.
|18:30
|0 - 0
|Sport11 Sport-, Szabadidő és Rendezvényközpont
|HÜBNER Nyíregyháza BS
|Phoenix-MT Fót
|2025. október 25.
|17:00
|0 - 0
|Continental Aréna
2025. november
|Újbuda MAFC
|HÜBNER Nyíregyháza BS
|2025. november 1.
|17:30
|0 - 0
|Gabányi László Sportcsarnok
|HÜBNER Nyíregyháza BS
|TF-BP
|2025. november 8.
|16:00
|0 - 0
|Continental Aréna
|HÜBNER Nyíregyháza BS
|Óbudai Kaszások
|2025. november 15.
|17:00
|0 - 0
|Continental Aréna
|Insedo Veszprém Kosárlabda Klub
|HÜBNER Nyíregyháza BS
|2025. november 22.
|18:00
|0 - 0
|Vetési Albert Gimnázium Tornacsarnoka
|HÜBNER Nyíregyháza BS
|DEAC U23
|2025. november 30.
|17:00
|0 - 0
|Continental Aréna
2025. december
|Jászberényi KSE
|HÜBNER Nyíregyháza BS
|2025. december 5.
|17:00
|0 - 0
|Bercsényi Tornacsarnok
|HÜBNER Nyíregyháza BS
|Salgótarjáni KSE
|2025. december 13.
|17:00
|0 - 0
|Continental Aréna
|PVSK-Veolia
|HÜBNER Nyíregyháza BS
|2025. december 19.
|18:00
|0 - 0
|Lauber Dezső Városi Sportcsarnok
2026. január
|HÜBNER Nyíregyháza BS
|Tiszaújvárosi Termálfürdő Phoenix Kosárlabda Klub
|2026. január 3.
|17:00
|0 - 0
|Continental Aréna
|HÜBNER Nyíregyháza BS
|BKG PRIMA Akadémia
|2026. január 10.
|17:00
|0 - 0
|Continental Aréna
|Peka Bau-MEAFC Wolves
|HÜBNER Nyíregyháza BS
|2026. január 17.
|17:00
|0 - 0
|Miskolci Egyetemi Körcsarnok
|HÜBNER Nyíregyháza BS
|Vasas Akadémia
|2026. január 24.
|17:00
|0 - 0
|Continental Aréna
2026. február
|Phoenix-MT Fót
|HÜBNER Nyíregyháza BS
|2026. február 1.
|17:00
|0 - 0
|PHOENIX Sportcsarnok Fót
|HÜBNER Nyíregyháza BS
|Újbuda MAFC
|2026. február 7.
|17:00
|0 - 0
|Continental Aréna
|TF-BP
|HÜBNER Nyíregyháza BS
|2026. február 14.
|16:00
|0 - 0
|Ludovika Aréna
|Óbudai Kaszások
|HÜBNER Nyíregyháza BS
|2026. február 28.
|16:45
|0 - 0
|Óbudai Kaszások Kosárlabda Csarnok
2026. március
|HÜBNER Nyíregyháza BS
|Insedo Veszprém Kosárlabda Klub
|2026. március 7.
|17:00
|0 - 0
|Continental Aréna
|DEAC U23
|HÜBNER Nyíregyháza BS
|2026. március 13.
|16:00
|0 - 0
|Oláh Gábor utcai Sportcsarnok
|HÜBNER Nyíregyháza BS
|Jászberényi KSE
|2026. március 21.
|17:00
|0 - 0
|Continental Aréna
|Salgótarjáni KSE
|HÜBNER Nyíregyháza BS
|2026. március 29.
|17:00
|0 - 0
|Városi Sportcsarnok (Salgótarján)
2026. április
|HÜBNER Nyíregyháza BS
|PVSK-Veolia
|2026. április 5.
|18:00
|0 - 0
|Continental Aréna