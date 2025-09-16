Idegenben kezdi a szezont a Nyíregyháza

Elkészült a férfi kosárlabda NB I/B Piros-csoport 2025–2026-os idényének sorsolása, mostanra pedig már a csapatok is megegyeztek egymással arról, melyik összecsapást mikor játsszák le. A Hübner Nyíregyháza Blue Sharks idegenben kezdi az idényt.

Tiszaújvárosban kezd a Blue Sharks

Fotó: Hübner Nyíregyháza Blue Sharks

A Zöld-csoport bajnokával találkozik a Blue Sharks

Egy másik mérkőzéssel egy időben a Tiszaújváros elleni meccsel kezdődik az új szezon – a Zöld-csoport bajnokával szeptember 26-án találkozik Merim Mehmedovic egylete, idegenben. Azt követően a BKG-hoz látogat Szigetszentmiklósra, majd az első hazai összecsapásra október 11-ig kell várni, amikor a Miskolcot fogadja a gárda.

Még októberben megmérkőzik a Blue Sharks az előző szezonban döntős Fóttal, november 1-jén pedig Budapesten játszik rangadót a MAFC-cal. Ez a hónap igen sűrű lesz, öt bajnoki mérkőzésen lép pályára a Nyíregyháza, ebből háromszor itthon.

Decemberre is jut még három meccs. Az alapszakasz első körét az élvonalból frissen kieső PVSK vendégeként zárják Nagy Simonék.

Az alapszakasz tervezett befejezése április 5-e.

2025. szeptember

Hazai Vendég Dátum Időpont Eredmény Csarnok Tiszaújvárosi Termálfürdő Phoenix Kosárlabda Klub HÜBNER Nyíregyháza BS 2025. szeptember 26. 18:00 0 - 0 Tiszaújvárosi Sportcentrum, Játékcsarnok

2025. október

BKG PRIMA Akadémia HÜBNER Nyíregyháza BS 2025. október 5. 16:00 0 - 0 Szigetszentmiklósi Városi Sport- és Rendezvénycsarnok HÜBNER Nyíregyháza BS Peka Bau-MEAFC Wolves 2025. október 11. 16:00 0 - 0 Continental Aréna Vasas Akadémia HÜBNER Nyíregyháza BS 2025. október 18. 18:30 0 - 0 Sport11 Sport-, Szabadidő és Rendezvényközpont HÜBNER Nyíregyháza BS Phoenix-MT Fót 2025. október 25. 17:00 0 - 0 Continental Aréna

2025. november

Újbuda MAFC HÜBNER Nyíregyháza BS 2025. november 1. 17:30 0 - 0 Gabányi László Sportcsarnok HÜBNER Nyíregyháza BS TF-BP 2025. november 8. 16:00 0 - 0 Continental Aréna HÜBNER Nyíregyháza BS Óbudai Kaszások 2025. november 15. 17:00 0 - 0 Continental Aréna Insedo Veszprém Kosárlabda Klub HÜBNER Nyíregyháza BS 2025. november 22. 18:00 0 - 0 Vetési Albert Gimnázium Tornacsarnoka HÜBNER Nyíregyháza BS DEAC U23 2025. november 30. 17:00 0 - 0 Continental Aréna

2025. december

Jászberényi KSE HÜBNER Nyíregyháza BS 2025. december 5. 17:00 0 - 0 Bercsényi Tornacsarnok HÜBNER Nyíregyháza BS Salgótarjáni KSE 2025. december 13. 17:00 0 - 0 Continental Aréna PVSK-Veolia HÜBNER Nyíregyháza BS 2025. december 19. 18:00 0 - 0 Lauber Dezső Városi Sportcsarnok

2026. január

HÜBNER Nyíregyháza BS Tiszaújvárosi Termálfürdő Phoenix Kosárlabda Klub 2026. január 3. 17:00 0 - 0 Continental Aréna HÜBNER Nyíregyháza BS BKG PRIMA Akadémia 2026. január 10. 17:00 0 - 0 Continental Aréna Peka Bau-MEAFC Wolves HÜBNER Nyíregyháza BS 2026. január 17. 17:00 0 - 0 Miskolci Egyetemi Körcsarnok HÜBNER Nyíregyháza BS Vasas Akadémia 2026. január 24. 17:00 0 - 0 Continental Aréna

2026. február

Phoenix-MT Fót HÜBNER Nyíregyháza BS 2026. február 1. 17:00 0 - 0 PHOENIX Sportcsarnok Fót HÜBNER Nyíregyháza BS Újbuda MAFC 2026. február 7. 17:00 0 - 0 Continental Aréna TF-BP HÜBNER Nyíregyháza BS 2026. február 14. 16:00 0 - 0 Ludovika Aréna Óbudai Kaszások HÜBNER Nyíregyháza BS 2026. február 28. 16:45 0 - 0 Óbudai Kaszások Kosárlabda Csarnok

2026. március

HÜBNER Nyíregyháza BS Insedo Veszprém Kosárlabda Klub 2026. március 7. 17:00 0 - 0 Continental Aréna DEAC U23 HÜBNER Nyíregyháza BS 2026. március 13. 16:00 0 - 0 Oláh Gábor utcai Sportcsarnok HÜBNER Nyíregyháza BS Jászberényi KSE 2026. március 21. 17:00 0 - 0 Continental Aréna Salgótarjáni KSE HÜBNER Nyíregyháza BS 2026. március 29. 17:00 0 - 0 Városi Sportcsarnok (Salgótarján)

2026. április