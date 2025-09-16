szeptember 16., kedd

Idegenben kezdi a szezont a Nyíregyháza

A Zöld-csoport bajnoka, a Tiszaújváros lesz a Blue Sharks első ellenfele.

Mihály Norbert

Elkészült a férfi kosárlabda NB I/B Piros-csoport 2025–2026-os idényének sorsolása, mostanra pedig már a csapatok is megegyeztek egymással arról, melyik összecsapást mikor játsszák le. A Hübner Nyíregyháza Blue Sharks idegenben kezdi az idényt.

Blue Sharks
Tiszaújvárosban kezd a Blue Sharks
Fotó: Hübner Nyíregyháza Blue Sharks

A Zöld-csoport bajnokával találkozik a Blue Sharks

Egy másik mérkőzéssel egy időben a Tiszaújváros elleni meccsel kezdődik az új szezon – a Zöld-csoport bajnokával szeptember 26-án találkozik Merim Mehmedovic egylete, idegenben. Azt követően a BKG-hoz látogat Szigetszentmiklósra, majd az első hazai összecsapásra október 11-ig kell várni, amikor a Miskolcot fogadja a gárda.

Még októberben megmérkőzik a Blue Sharks az előző szezonban döntős Fóttal, november 1-jén pedig Budapesten játszik rangadót a MAFC-cal. Ez a hónap igen sűrű lesz, öt bajnoki mérkőzésen lép pályára a Nyíregyháza, ebből háromszor itthon.

Decemberre is jut még három meccs. Az alapszakasz első körét az élvonalból frissen kieső PVSK vendégeként zárják Nagy Simonék.

Az alapszakasz tervezett befejezése április 5-e.

2025. szeptember

 
HazaiVendégDátumIdőpontEredményCsarnok
Tiszaújvárosi Termálfürdő Phoenix Kosárlabda KlubTiszaújvárosi Termálfürdő Phoenix Kosárlabda KlubHÜBNER Nyíregyháza BSHÜBNER Nyíregyháza BS2025. szeptember 26.18:000 - 0Tiszaújvárosi Sportcentrum, Játékcsarnok

2025. október

BKG PRIMA AkadémiaBKG PRIMA AkadémiaHÜBNER Nyíregyháza BSHÜBNER Nyíregyháza BS2025. október 5.16:000 - 0Szigetszentmiklósi Városi Sport- és Rendezvénycsarnok
HÜBNER Nyíregyháza BSHÜBNER Nyíregyháza BSPeka Bau-MEAFC WolvesPeka Bau-MEAFC Wolves2025. október 11.16:000 - 0Continental Aréna
Vasas AkadémiaVasas AkadémiaHÜBNER Nyíregyháza BSHÜBNER Nyíregyháza BS2025. október 18.18:300 - 0Sport11 Sport-, Szabadidő és Rendezvényközpont
HÜBNER Nyíregyháza BSHÜBNER Nyíregyháza BSPhoenix-MT FótPhoenix-MT Fót2025. október 25.17:000 - 0Continental Aréna

2025. november

Újbuda MAFCÚjbuda MAFCHÜBNER Nyíregyháza BSHÜBNER Nyíregyháza BS2025. november 1.17:300 - 0Gabányi László Sportcsarnok
HÜBNER Nyíregyháza BSHÜBNER Nyíregyháza BSTF-BPTF-BP2025. november 8.16:000 - 0Continental Aréna
HÜBNER Nyíregyháza BSHÜBNER Nyíregyháza BSÓbudai KaszásokÓbudai Kaszások2025. november 15.17:000 - 0Continental Aréna
Insedo Veszprém Kosárlabda KlubInsedo Veszprém Kosárlabda KlubHÜBNER Nyíregyháza BSHÜBNER Nyíregyháza BS2025. november 22.18:000 - 0Vetési Albert Gimnázium Tornacsarnoka
HÜBNER Nyíregyháza BSHÜBNER Nyíregyháza BSDEAC U23DEAC U232025. november 30.17:000 - 0Continental Aréna

2025. december

Jászberényi KSEJászberényi KSEHÜBNER Nyíregyháza BSHÜBNER Nyíregyháza BS2025. december 5.17:000 - 0Bercsényi Tornacsarnok
HÜBNER Nyíregyháza BSHÜBNER Nyíregyháza BSSalgótarjáni KSESalgótarjáni KSE2025. december 13.17:000 - 0Continental Aréna
PVSK-VeoliaPVSK-VeoliaHÜBNER Nyíregyháza BSHÜBNER Nyíregyháza BS2025. december 19.18:000 - 0Lauber Dezső Városi Sportcsarnok

2026. január

HÜBNER Nyíregyháza BSHÜBNER Nyíregyháza BSTiszaújvárosi Termálfürdő Phoenix Kosárlabda KlubTiszaújvárosi Termálfürdő Phoenix Kosárlabda Klub2026. január 3.17:000 - 0Continental Aréna
HÜBNER Nyíregyháza BSHÜBNER Nyíregyháza BSBKG PRIMA AkadémiaBKG PRIMA Akadémia2026. január 10.17:000 - 0Continental Aréna
Peka Bau-MEAFC WolvesPeka Bau-MEAFC WolvesHÜBNER Nyíregyháza BSHÜBNER Nyíregyháza BS2026. január 17.17:000 - 0Miskolci Egyetemi Körcsarnok
HÜBNER Nyíregyháza BSHÜBNER Nyíregyháza BSVasas AkadémiaVasas Akadémia2026. január 24.17:000 - 0Continental Aréna

2026. február

Phoenix-MT FótPhoenix-MT FótHÜBNER Nyíregyháza BSHÜBNER Nyíregyháza BS2026. február 1.17:000 - 0PHOENIX Sportcsarnok Fót
HÜBNER Nyíregyháza BSHÜBNER Nyíregyháza BSÚjbuda MAFCÚjbuda MAFC2026. február 7.17:000 - 0Continental Aréna
TF-BPTF-BPHÜBNER Nyíregyháza BSHÜBNER Nyíregyháza BS2026. február 14.16:000 - 0Ludovika Aréna
Óbudai KaszásokÓbudai KaszásokHÜBNER Nyíregyháza BSHÜBNER Nyíregyháza BS2026. február 28.16:450 - 0Óbudai Kaszások Kosárlabda Csarnok

2026. március

HÜBNER Nyíregyháza BSHÜBNER Nyíregyháza BSInsedo Veszprém Kosárlabda KlubInsedo Veszprém Kosárlabda Klub2026. március 7.17:000 - 0Continental Aréna
DEAC U23DEAC U23HÜBNER Nyíregyháza BSHÜBNER Nyíregyháza BS2026. március 13.16:000 - 0Oláh Gábor utcai Sportcsarnok
HÜBNER Nyíregyháza BSHÜBNER Nyíregyháza BSJászberényi KSEJászberényi KSE2026. március 21.17:000 - 0Continental Aréna
Salgótarjáni KSESalgótarjáni KSEHÜBNER Nyíregyháza BSHÜBNER Nyíregyháza BS2026. március 29.17:000 - 0Városi Sportcsarnok (Salgótarján)

2026. április

HÜBNER Nyíregyháza BSHÜBNER Nyíregyháza BSPVSK-VeoliaPVSK-Veolia2026. április 5.18:000 - 0Continental Aréna

 

 

