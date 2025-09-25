szeptember 25., csütörtök

Kosárlabda

36 perce

Vége a várakozásnak, kezdődik az idény!

Címkék#Nyíregyháza#Blue Sharks#kosárlabda

A Tiszaújváros otthonában kezdi a 2025-2026-os szezont a Nyíregyháza. Az újonc csarnokában vizitál a Blue Sharks.

Hosszú felkészülési időszakon van túl a Hübner Nyíregyháza Blue Sharks, hiszen a rengeteg edzés mellett öt edzőmeccse is volt arra a gárdának, hogy a lehető legjobban összeálljon.

Blue Sharks
Készen áll a bajnoki rajtra a Blue Sharks
Fotó: Hübner Nyíregyháza Blue Sharks

Eredményesen telt a Blue Sharks felkészülése

– A játékosaink keveset nyaraltak, jó állapotban érkeztek vissza, így már a felkészülés elején minőségi munkát végezhettünk – mondta el a csapat honlapján a Nyíregyháza vezetőedzője, Merim Mehmedovic. – Nem vagyok a túl sok edzőmeccs híve. A felkészülési mérkőzések alapján nehéz megmondani, milyen formában vagyunk. Játszottunk a Szolnokkal, de a Sitku Ernő Emléktornán is csupa A csoportos csapattal találkoztunk és mutattunk biztató jeleket, majd Miskolcon és a DEAC U23 ellen is nagyon jó meccset játszottunk. Összességében hasznosan teltek a mögöttünk hagyott hetek.

Első tétmeccsét az újonc Tiszaújváros vendégeként játssza a csapat. A Borsod vármegyeiek az elmúlt idényben megnyerték a Zöld-csoportot. Keretük nagyjából egyben maradt, ám öt érkezőjük között vannak A csoportos múlttal rendelkező kosarasok is, így egyértelműen erősödtek a nyáron. Az elmúlt években a felek rendre összecsaptak a felkészülési időszakban, no meg a Hepp Kupában is. 

Ezen a héten az egészség volt a legfontosabb, mivel néhány kulcsjátékosunknak voltak problémái. Nem vagyunk még százszázalékosak, de mindenképp jobban állunk már és mindenki játszani akar. A lehető legjobban felkészültünk az első meccsre. A Tiszaújváros kellemetlen ellenfél, amely nagy energiával fog játszani. A tiszaújvárosi kosárlabda-közösség nagyon szereti a csapatot, várhatón tele lesz a csarnok és tüzeli az övéit. Az első perctől oda kell figyelnünk és betartanunk a megbeszélt taktikát. Sok energiát kell beletennünk a meccsbe, amire fizikailag képesek is vagyunk. Nehéz ebben a ligában megmondani, mikor ki fog nyerni és ki fog kikapni. Kiegyensúlyozott bajnokság várható. Készen állunk, harcolni fogunk a győzelemért – szögezte le a mester.

NB I/B, PIROS-CSOPORT, 1. FORDULÓ
Tiszaújvárosi Termálfürdő Phoenix KK – Hübner Nyíregyháza BS
Péntek, 18.00, Tiszaújvárosi Sportcentrum

 

