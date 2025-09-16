Jó iramú felkészülési meccset nyert meg a Blue Sharks

A Szaniszló Sándor Emléktorna keretein belül Miskolcon folytatta a felkészülését a Hübner Nyíregyháza Blue Sharks csapata. A házigazda MEAFC volt az első olyan ellenfél a nyáron, amellyel ugyanabban a bajnokságban szerepel Merim Mehmedovic csapata.

Remekül szolgálta a Blue Sharks felkészülését a miskolci meccs

Fotó: Hübner Nyíregyháza Blue Sharks

Jól kezdte a mérkőzést a Blue Sharks

A hazaiak kerete jelentősen átalakult az elmúlt hónapokban, és változás történt a kispadon is, immáron Szollár Gergő irányítja a Borsod vármegyei csapatot. Ami a Nyíregyházát illeti, örömteli, hogy először léphetett pályára teljes kerettel Merim Mehmedovic egylete.

Jól is kezdte a mérkőzést a Hübner, Rytis Pipiras vezetésével ponterősen játszott a csapat, de Komma László is remek formában tért vissza, uralkodott a palánkok alatt (29 pont, 18 lepattanó). Nagy Simont sajnos korán elvesztette a gárda egy kisebb sérülés miatt, így a második negyedtől szűkült a rotáció.

A hazaiak idővel visszakapaszkodtak és állandósult az egy-két kosárnyi vezetés, nem tudott a Blue Sharks ennél jobban ellépni. Sőt, az utolsó másodpercek rendkívüli izgalmakat hoztak és már a Nyíregyházának kellett fordítani. Illés Máté kosarával két másodperccel a vége előtt újra vezetett a gárda, a Miskolc időt kért, de nem tudott már betalálni, így egy ponttal nyert a Hübner.

Nagy iramú mérkőzést játszott a csapat, ami jól szolgálta a felkészülést. Támadásban jól szerepelt a társaság, a védekezésen kell még javítani és lesz is jobb, amikor majd kifejezetten felkészül a keret egy-egy csapat játékából.

Jövő héten a DEAC U23-mal találkozik a Nyíregyháza az előszezon utolsó meccsén, szeptember 26-án pedig kezdődik a bajnokság, méghozzá Tiszaújvárosban.