Triplaeső áztatta Tiszaújvárost

Megannyi felkészülési meccs és az elmúlt években játszott kupamérkőzések után péntek este bajnokin találkozott a Hübner Nyíregyháza Blue Sharks a Tiszaújvárossal, rögtön a 2025–2026-os idény 1. fordulójában.

Blue Sharks klasszisára, Rytis Pipirasra nem volt válasza a Tiszaújvárosnak

Fotó: MKOSZ

Döcögősen kezdte a mérkőzést a Blue Sharks

Fogalmazhatunk úgy, hogy idény eleji formát mutattak az első percek. Már ami a támadásokat illeti, mert a Kék Cápák védekezése a kezdő sípszótól rendben volt. A döcögős rajt után szépen lassan elkezdtek beesni a triplák: betalált kintről Illés Máté, Boljos Mateja és Nagy Simon is, így a nyolcadik perctől elkezdett kinyílni az a bizonyos olló.

A társak tudatosan keresték Rytis Piprias számára az előnyös szituációkat, a hazaiak nem is találták rá az ellenszert, a 15. percben begyűjtött harmadik személyi hiba viszont átmenetileg „megoldást” jelentett. Amikor zárkózni kezdett a házigazda, Bazsó Brúnó és Nagy is beköszönt kintről, ezzel tíz ponttal ellépett Merim Mehmedovic egylete.

A félidő utolsó perceiben sajnos elveszett a lendület, a nagyszünetre azonban így is vezetéssel vonulhatott a Hübner.

Ezt nem sokáig tudta a gárda őrizni, mert lassan kezdte a második félidőt is, amit kihasznált a Phoenix, s egy 7–0-s futással fordított. Három és fél perc után Pipiras szerezte meg az első nyíregyházi kosarat. Ami pozitívum, hogy nagyot küzdött a Blue Sharks, a srácok mentek minden támadópattanóért. A palánkok alatt Komma László is egyre aktívabbá vált, ám ahogy elkapta a fonalat, ő is faultgondokba került, a 27. percben már négy személyi hibánál járt.

Egyre feszültebbé vált a meccs és egyik csapat sem tudott huzamosabb ideig irányítani. Egészen a negyedik negyedig, amit remekül kezdett a szabolcsi klub. Bazsó és Illés is többször eredményes volt, 15–4-es futást vezetve ismét két számjegyű lett a különbség. Ez még semmi nem volt ahhoz képest, ami később következett. Illés rövidesen bedobta a hetedik tripláját, amire zsinórban érkezett Bazsó és Nagy újabb távoli kosara.

Összesen 18!!! triplát értékesítve, harminckét pontos negyedik etapot produkálva alakult ki a végeredmény.