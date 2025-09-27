3 órája
Triplaeső áztatta Tiszaújvárost
Döcögős kezdés után a záró etapban ellenállhatatlanul kosárlabdázott a Blue Sharks a szezonnyitón.
Megannyi felkészülési meccs és az elmúlt években játszott kupamérkőzések után péntek este bajnokin találkozott a Hübner Nyíregyháza Blue Sharks a Tiszaújvárossal, rögtön a 2025–2026-os idény 1. fordulójában.
Döcögősen kezdte a mérkőzést a Blue Sharks
Fogalmazhatunk úgy, hogy idény eleji formát mutattak az első percek. Már ami a támadásokat illeti, mert a Kék Cápák védekezése a kezdő sípszótól rendben volt. A döcögős rajt után szépen lassan elkezdtek beesni a triplák: betalált kintről Illés Máté, Boljos Mateja és Nagy Simon is, így a nyolcadik perctől elkezdett kinyílni az a bizonyos olló.
A társak tudatosan keresték Rytis Piprias számára az előnyös szituációkat, a hazaiak nem is találták rá az ellenszert, a 15. percben begyűjtött harmadik személyi hiba viszont átmenetileg „megoldást” jelentett. Amikor zárkózni kezdett a házigazda, Bazsó Brúnó és Nagy is beköszönt kintről, ezzel tíz ponttal ellépett Merim Mehmedovic egylete.
A félidő utolsó perceiben sajnos elveszett a lendület, a nagyszünetre azonban így is vezetéssel vonulhatott a Hübner.
Ezt nem sokáig tudta a gárda őrizni, mert lassan kezdte a második félidőt is, amit kihasznált a Phoenix, s egy 7–0-s futással fordított. Három és fél perc után Pipiras szerezte meg az első nyíregyházi kosarat. Ami pozitívum, hogy nagyot küzdött a Blue Sharks, a srácok mentek minden támadópattanóért. A palánkok alatt Komma László is egyre aktívabbá vált, ám ahogy elkapta a fonalat, ő is faultgondokba került, a 27. percben már négy személyi hibánál járt.
Egyre feszültebbé vált a meccs és egyik csapat sem tudott huzamosabb ideig irányítani. Egészen a negyedik negyedig, amit remekül kezdett a szabolcsi klub. Bazsó és Illés is többször eredményes volt, 15–4-es futást vezetve ismét két számjegyű lett a különbség. Ez még semmi nem volt ahhoz képest, ami később következett. Illés rövidesen bedobta a hetedik tripláját, amire zsinórban érkezett Bazsó és Nagy újabb távoli kosara.
Összesen 18!!! triplát értékesítve, harminckét pontos negyedik etapot produkálva alakult ki a végeredmény.
NB I/B, Piros-csoport, 1. forduló
Tiszaújvárosi Termálfürdő Phoenix KK–Hübner Nyíregyháza BS 77–91 (13–20, 25–22, 22–17, 17–32)
Tiszaújvárosi Sportcentrum, v.: Gaál, Sentényi, Pohánka.
Tiszaújváros: Kozák M. 2, Bán 19/6, Lucey 2, Kozák B. 2, Gerőcs 15/3. Csere: Mészáros 3, Mester 5/3, Schmera 16, Mayer 11, Lakatos 2. Vezetőedző: Lekli József.
Nyíregyháza: Illés 23/21, Boljos 6/6, Bazsó 14/12, Pipiras 23/3, Komma 11. Csere: Nagy 14/12, Végső, Orosi. Vezetőedző: Merim Mehmedovic.
Kipontozódott: Kozák M. (38.).
