Visszatér a közönségkedvenc!

Kenny White Jr. a próbajátéka leteltével távozik a Hübner Nyíregyháza Blue Sharks csapatától, ezzel egyidőben visszatér Rytis Pipiras. A játékoscsere okairól dr. Mohácsi Máté, a klub ügyvezetője nyilatkozott.

Ismét a Blue Sharks csapatához szerződött Rytis Pipiras

Fotó: szon.hu/archív

Légióst cserélt a Blue Sharks

– Kenny White Jr. személyében egy jó szellemű kosarast ismertünk meg, aki könnyen megtalálta az összhangot a csapattársaival és lelkiismeretesen dolgozott, ám az elmúlt hetek azt is bizonyították, hogy arra a szerepre nem alkalmas, amit a légiósunknak szánunk. Emiatt úgy döntöttünk, hogy próbajátéka után nem lép életbe a szerződése – mondta el a csapat honlapján a sportvezető. – Ezzel párhuzamosan folyamatosan figyeltük a piacot és kapcsolatba kerültem egy volt játékosunkkal, akivel egyre inkább realizálódott az újabb együttműködés. Rytis Pipiras érkezésével olyan kaliberű légiós csatlakozik hozzánk, amire legutóbb talán Emmanuel Ubilla szerződtetésével volt példa a B csoportban. Rytis még az előző szezonban is meghatározó szerepet töltött be egy erős élvonalbeli csapatnál. Több pozícióban bevethető, támadó és védő oldalon is a csapat vezére lehet, emellett rutinjával és mentalitásával példát mutat a fiataloknak.

A harminc éves litván játékos először 2021-ben szerződött Nyíregyházára, az NB I/A csoportban 26 alapszakasz-mérkőzésen 11.2 pontot és 5 lepattanót átlagolt. Legjobb mérkőzésén 20 ponttal, 9 lepattanóval, 3 gólpasszal, 2 szerzett labdával és 7 kiharcolt faulttal (31 VAL) vette ki részét a Zalaegerszeg idegenbeli legyőzéséből.

Az azt követő idény felénél, januárban visszatért a Blue Sharkshoz, a korábbinál labdadominánsabb szerepben játszott. Az alapszakaszban 15.1 pontot és 4.5 lepattanót átlagolt, volt 29 pontos mérkőzése is. A két nyíregyházi szezonjában 38 százalékkal dobta a hárompontosokat.

A 2023–2024-es szezonban a német másodosztályú Koblenzben kosárlabdázott, majd tavaly az Egis Körmend játékosaként tért vissza a magyar élvonalba. A Magyar Kupában ezüstérmes vasiaknál 8.3 pontot és 5.3 lepattanót átlagolt, majdnem az összes meccsen kezdőként kapott lehetőséget. Márciusban 21 pontot és 9 lepattanót szerzett a későbbi bajnok Szolnok elleni győztes meccsen.