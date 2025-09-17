szeptember 17., szerda

Zsófia névnap

20°
+26
+12
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

2 órája

Szabolcsi kis falu csapatára sújtott le az MLSZ szigora

Címkék#eltiltás#büntetés#MLSZ#Bököny

Az utolsó percben piros lapot kapott. Tettéért a Bököny labdarúgóját az idény végéig eltiltották.

Szon.hu

A Bököny az előző szezont az utolsó előtti helyen zárt a vármegyei III. osztály Nyugati csoportjában. Enyhén fogalmazva idén sem vettek repülőrajtot, az első fordulóban beleszaladtak egy nyolcasba Tiszabercelen, majd odahaza kaptak ki a Kéktől. A találkozón korán hátrányba kerültek, a 4. percben a kispadról állították ki az egyik játékosukat, majd a 90. percben ismét villant a piros lap, amelynek súlyos következményei lettek, nagy büntetést kapott. Az MLSZ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatóságának fegyelmi bizottsága a kiállított Siket Zoltánt 2026. június 30-áig eltiltotta, vagyis a játékos számára ezzel véget is ért a szezon.

Bököny
Csehül áll a Bököny a bajnokságban illusztráció: Bozsó Katalin

– Értetlenül állunk az eset előtt – mondta Csiszár Sándor, a Bököny edzője. – Szóváltás ugyan történt, de ebben Siket Zoltán nem vett részt. Mondtuk, hogy nem ő volt, ezt az asszisztens meg is erősítette. Tudomásul vesszük a büntetést, de nem tartjuk jogosnak. Fellebbezni nem fogunk, korábban már egy egy hasonló eset kapcsán megtettük, de nem vették figyelembe – tette még hozzá.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!

Kálmánháza–Bököny: idő előtt véget ért a meccs

Vasárnap a Bököny meccse idő előtt ért véget Kálmánházán. A teljes képhez tartozik, hogy összesen nyolc játékossal érkeztek a mérkőzésre és nem elég, hogy a hazaiak már 4–0-ra vezettek, a 65. percben még öngólt is vétettek. 
– Ezután lesérült két játékosunk, így nem volt meg a kellő létszám a folytatáshoz, ezért a játékvezető lefújta a mérkőzést
A Bököny vasárnap a Tiszadobot fogadja a bajnokság 5. fordulójában.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu