Szabolcsi kis falu csapatára sújtott le az MLSZ szigora

A Bököny az előző szezont az utolsó előtti helyen zárt a vármegyei III. osztály Nyugati csoportjában. Enyhén fogalmazva idén sem vettek repülőrajtot, az első fordulóban beleszaladtak egy nyolcasba Tiszabercelen, majd odahaza kaptak ki a Kéktől. A találkozón korán hátrányba kerültek, a 4. percben a kispadról állították ki az egyik játékosukat, majd a 90. percben ismét villant a piros lap, amelynek súlyos következményei lettek, nagy büntetést kapott. Az MLSZ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatóságának fegyelmi bizottsága a kiállított Siket Zoltánt 2026. június 30-áig eltiltotta, vagyis a játékos számára ezzel véget is ért a szezon.

Csehül áll a Bököny a bajnokságban illusztráció: Bozsó Katalin

– Értetlenül állunk az eset előtt – mondta Csiszár Sándor, a Bököny edzője. – Szóváltás ugyan történt, de ebben Siket Zoltán nem vett részt. Mondtuk, hogy nem ő volt, ezt az asszisztens meg is erősítette. Tudomásul vesszük a büntetést, de nem tartjuk jogosnak. Fellebbezni nem fogunk, korábban már egy egy hasonló eset kapcsán megtettük, de nem vették figyelembe – tette még hozzá.

Kálmánháza–Bököny: idő előtt véget ért a meccs

Vasárnap a Bököny meccse idő előtt ért véget Kálmánházán. A teljes képhez tartozik, hogy összesen nyolc játékossal érkeztek a mérkőzésre és nem elég, hogy a hazaiak már 4–0-ra vezettek, a 65. percben még öngólt is vétettek.

– Ezután lesérült két játékosunk, így nem volt meg a kellő létszám a folytatáshoz, ezért a játékvezető lefújta a mérkőzést

A Bököny vasárnap a Tiszadobot fogadja a bajnokság 5. fordulójában.