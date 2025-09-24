szeptember 24., szerda

Futsal

56 perce

Botrány a román-magyar futsalmeccsen, kardnak látszó tárggyal futottak a nyíregyházi játékosok felé (Videóval)

Címkék#Magyarország#botrány#Craiova

A hazaiak 1–0-s vezetésénél a hatodik percben rendbontás miatt félbeszakadt a Románia–Magyarország férfi futsalmérkőzés. Az Európa-bajnoki pótselejtező visszavágóján nézőtéri verekedés tört ki.

A Craiova két egymással nem éppen szimpatizáló szurkolói csoportja verekedett össze, amihez a rohamrendőrök is csatlakoztak. A Románia-Magyarország mérkőzés hatodik percében többen is átfutottak a pályán, majd petárda is robbant, ezért a játékvezetők azonnal félbeszakították a találkozót, a két csapat pedig bevonult az öltözőbe. A párharc első meccsét múlt csütörtökön Debrecenben 3–2-re a magyarok nyerték meg. A futsalmérkőzés azonban botrányt is hozott, nemcsak játékot. Nézőtéri verekedés tört ki!

Nézőtéri verekedés miatt félbeszakadt a meccs Craiovában

Nézőtéri verekedés tört ki 

Azzal, hogy a román csapat az első félidő 5. percében 1-0-ra vezetett, ledolgozta hátrányát. Azok után, hogy a csapatok levonultak, a botrány nem csillapodott. Füstgránátok és petárdák robbantak a csarnokban, a rendezők képtelenek voltak megfékezni az indulatokat.

Az biztos, hogy nem a román és a magyar drukkerek között történt meg a nézőtéri verekedés, hanem román vert románt. Két, egymással ellenséges ultracsoport csapott össze a craiovai csarnokban. 
A mérkőzés a történtek ellenére folytatódik.

 

