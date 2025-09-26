Elhunyt a legendás nyíregyházi sportoló - nincsenek szavak...

Elhunyt Drotár György Magyar Kupa-győztes röplabdázó és többszörös bajnok ülőröplabdázó, a Nyíregyházi Sportcentrum egykori sportolója és edzője – számolt be a megrendítő hírről a Nyíregyházi Sportcentrum a Facebook-oldalán.

Drotár György sportolóként és sportvezetőként is maradandót alkotott

Drotár György 1965. augusztus 14-én született. A 110-es DSK-tól került az NYVSSC-hez, annak színeiben tagja volt az 1982-ben az NB I-be jutott nyíregyházi csapatnak, amely tíz év szünet után tért vissza a legjobbak mezőnyébe. Ekkor még nem töltötte be a 17. esztendejét sem, a legfiatalabb játékosa volt az NB II-es bajnokcsapatnak, és már ekkor beverekedte magát az ifjúsági válogatottba. Olyan társai voltak, mint Parti József, Dorogi László, Nagy Attila, Prékopa Tamás, Pál László vagy Batai János – tisztán nyíregyházi és szabolcsi röplabdázók alkották az együttest.

Tagja volt az 1988-1989-es bajnokságban bronzérmet szerzett Szparinak, amely akkor az Újpesti Dózsát múlta felül a rájátszás bronzpárbajában. Rá egy évre ez a két csapat játszotta a bajnoki döntőt, akkor a fővárosiak kerekedtek felül, így Drotár György és az NYVSSC 1990-ben bajnoki ezüstérmet szerzett. Az ezüstcsapatot a sportág nyíregyházi rajongói kívülről fújták: Varga László, Jan Kapera, Batai János, Prékopa Tamás, Drotár György, Nagy Attila. Öten még az 1982-es feljutó csapatból kaptak benne helyet, kiegészülve a cseh légióssal, Jan Kaperával (honfitársa, Jozef Mikunda a döntő előtt megsérült). Az edző pedig éppúgy Balázs István volt, mint 1982-ben.

A bronz- és ezüstérem után a hőn áhított aranyat a Magyar Kupában szerezte meg Drotár György, akkor már az NYVSC színeiben. A négyes döntőt 1991 áprilisában Nyíregyházán, a Bujtosi Szabadidőcsarnokban játszották, ami akkor még nem teljesen volt hazai pálya, hiszen az itthoni meccseknek a stadion legendás teniszcsarnoka adott otthont. A döntőben a Malév SC-t verte 3:0-ra a Szpari, természetesen Drotár György is a kezdő hatosban kapott helyet. A kupában tagja volt az 1989-ben ezüstérmes nyíregyházi csapatnak.

Drotár György sportvezetőként is a csúcsra ért

Aztán visszavonulása után a bajnoki aranyérmet már sportvezetőként szerezte meg: ő volt az NYVSC-Szabolcs Gabona szakosztályvezetője az 1998-as bajnoki elsőség idején. Az volt az első, klasszikus csapatsportágban szerzett nyíregyházi bajnoki cím. Olyan játékosokat sikerült idecsábítania, mint a két kubai, José Álvarez Cutino és Ernesto Rufin Martínez, akik mellett a nyíregyházi nevelésű Bugyi József, Pampuch Csaba, Veres Péter, Horváth László és Horváth Géza alkották a magot, az edzői pozíciót pedig Botos Ferenc töltötte be.

Vele, és a korábbi csapattársak közül Parti Józseffel, Kánya Gáborral, Batai Jánossal, vagy éppen a kupagyőztes csapatból, Szilágyi Bendegúzzal már az égi röplabdapályákon játszhat tovább.

Drotár György 1993-tól 1997-ig ülőröplabdázott a Piremon nyíregyházi csapatában. Ez idő alatt kétszer nyert BEK-et és kétszer harmadik helyezést ért el a nemzetközi sorozatban. Batai Jánossal együtt ötször segítették a Piremont magyar bajnoki és Magyar Kupa-győzelemhez.

Az ülőröplabdázást 2019-ben kezdte újra a Nyíregyházi Sportcentrummal, Peres Jánossal újjáépítette és sikerre vezette a szakágat. Játékosként és edzőként is segítette az NYSC együttesét, a magyar bajnokságot és a Magyar Kupát 2019-ben, 2020-ban és 2022-ben is megnyerte egyesületünkkel. A magyar ülőröplabda-válogatottat éveken át másodedzőként segítette, az Ezüst Ligát kétszer nyerte meg a nemzeti csapattal.