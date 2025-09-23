A Fair Play Cup-on azok a középfokú köznevelési intézmények csapatai vehetnek részt, amely csapatok a saját intézményükben tanuló olyan 2006-2011 között született diákokból állnak, akik nem rendelkeznek MLSZ-es versenyengedéllyel.

Még lehet nevezni a Fair Play Cup-ra

Fotó: MLSZ.hu

Szigorúak a Fair Play Cup-ra való nevezés feltételei

Minden diáknak tanulói jogviszonnyal kell rendelkeznie az adott verseny időpontjában! A csapatok összetétele kizárólag lányokból vagy kizárólag fiúkból állhat. Nevezési határidő 2025. október 15.

Korlátozás: az MLSZ és bármely más ország labdarúgó szövetségének 2025/2026-os alap versenyrendszereiben érvényes játékengedéllyel rendelkezők nem nevezhetők.

A Versenykiírás és a jelentkezéssel kapcsolatos minden információ megtalálható az alábbi honlapon:

https://fairplaycup.mlsz.hu/

Esetlegesen felmerülő egyéb kérésekkel az MLSZ Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Területi Igazgatóság kollégáját, Papp Ferencet lehet keresni a [email protected] emailcímen, vagy a 06-30/724-7081-es telefonszámon.