1 órája
Még lehet nevezni a Fair Play Cup-ra
Az MLSZ az elmúlt évekhez hasonlóan a 2025/2026-os bajnoki évre is meghirdeti Középiskolai Labdarúgó Programját, ami a „Fair Play Cup" nevet viseli.
A Fair Play Cup-on azok a középfokú köznevelési intézmények csapatai vehetnek részt, amely csapatok a saját intézményükben tanuló olyan 2006-2011 között született diákokból állnak, akik nem rendelkeznek MLSZ-es versenyengedéllyel.
Szigorúak a Fair Play Cup-ra való nevezés feltételei
Minden diáknak tanulói jogviszonnyal kell rendelkeznie az adott verseny időpontjában! A csapatok összetétele kizárólag lányokból vagy kizárólag fiúkból állhat. Nevezési határidő 2025. október 15.
Korlátozás: az MLSZ és bármely más ország labdarúgó szövetségének 2025/2026-os alap versenyrendszereiben érvényes játékengedéllyel rendelkezők nem nevezhetők.
A Versenykiírás és a jelentkezéssel kapcsolatos minden információ megtalálható az alábbi honlapon:
Esetlegesen felmerülő egyéb kérésekkel az MLSZ Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Területi Igazgatóság kollégáját, Papp Ferencet lehet keresni a [email protected] emailcímen, vagy a 06-30/724-7081-es telefonszámon.
