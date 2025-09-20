szeptember 20., szombat

Röplabda

1 órája

Győzelemmel kezdték a csabai tornát

Címkék#Fatum Nyíregyháza#CSM Lugoj#MBH Békéscsaba#röplabda

Román csapat ellen kezdtek szombaton és simán nyertek. A Fatum Nyíregyháza vasárnap a házigazda, MBH Békéscsaba ellen játszik.

Munkatársunktól

Folytatta felkészülését a bajnoki rajtra a Fatum Nyíregyháza. A csapat a hétvégén Békéscsabán vesz részt egy nemzetközi tornán. Az első ellenfél a román első ligás CSM Lugoj volt. 

Fatum Nyíregyháza
A Fatum Nyíregyháza győzelemmel kezdte a békéscsabai tornát fotó: Fatum Nyíregyháza/facebook

Remekül játszottak a mieink, az első két játszmát végig kézben tartották, a harmadikban pedig ugyan vezetett féltávig a Lugoj, fordított a Fatum, és magabiztosan győzött – számolt be róla az együttes weboldalán. Vasárnap az MBH Békéscsaba lesz a Fatum Nyíregyháza ellenfele.

Fatum Nyíregyháza–CSM Lugoj 3:0 (19, 15, 19)

Fatum: Földi 2, Del Burgo 5, Petrovic 9, Lászlop 7, Davidovic 22, Antivero Salinas 9. Csere: Tóth F.,(liberó), Pampuch 3, Wafeek. Vezetőedző: Dávid Zoltán.

