Győzelemmel kezdték a csabai tornát

Folytatta felkészülését a bajnoki rajtra a Fatum Nyíregyháza. A csapat a hétvégén Békéscsabán vesz részt egy nemzetközi tornán. Az első ellenfél a román első ligás CSM Lugoj volt.

A Fatum Nyíregyháza győzelemmel kezdte a békéscsabai tornát fotó: Fatum Nyíregyháza/facebook

Remekül játszottak a mieink, az első két játszmát végig kézben tartották, a harmadikban pedig ugyan vezetett féltávig a Lugoj, fordított a Fatum, és magabiztosan győzött – számolt be róla az együttes weboldalán. Vasárnap az MBH Békéscsaba lesz a Fatum Nyíregyháza ellenfele.

Fatum Nyíregyháza–CSM Lugoj 3:0 (19, 15, 19) Fatum: Földi 2, Del Burgo 5, Petrovic 9, Lászlop 7, Davidovic 22, Antivero Salinas 9. Csere: Tóth F.,(liberó), Pampuch 3, Wafeek. Vezetőedző: Dávid Zoltán.

