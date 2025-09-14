2 órája
Ismét győzött Fatum Nyíregyháza, jöhet a döntő
Megnyerték a második mérkőzést is Romániában. Vasárnap a tornagyőzelemért játszik a Fatum Nyíregyháza.
A lugosi tornán szombaton újabb mérkőzést játszott a Fatum Nyíregyházaa, a mieink pedig a nyáron alaposan megerősített Brassó ellen léptek pályára. Bár az első szettet izgalmas hajrá után elveszítette a Fatum Nyíregyháza, a másodikat sikerült megnyerni. A harmadikban ugyan sokáig a Brassó vezetett, fordított Dávid Zoltán együttese a végén. A negyedik megint a Brassónak sikerült jobban, így jöhetett a döntő szett. A Fatum remekül kezdett, 10-5-re is vezetett, és végül magabiztosan nyerte az ötödik felvonást, ezzel együtt a mérkőzést – számolt be a találkozóról a csapat hivatalos honlapján. Mivel a Fatum megnyerte az első mérkőzést is, ezért vasárnap a Békéscsaba ellen a tornagyőzelemért játszhat.
Röplabda: 15. CSM Lugoj Kupa
Fatum Nyíregyháza–Corona Brasov 3:2 (-22, 18, 22, -17, 7)
Fatum: Pintér 12, Wafeek 2, Petrovic 11, Lászlop 9, Davidovic 22, Antivero Salinas 5. Csere: Tóth F.(liberó), Pampuch 4, Del Burgo 4. Vezetőedző: Dávid Zoltán.
