Ismét győzött Fatum Nyíregyháza, jöhet a döntő

A lugosi tornán szombaton újabb mérkőzést játszott a Fatum Nyíregyházaa, a mieink pedig a nyáron alaposan megerősített Brassó ellen léptek pályára. Bár az első szettet izgalmas hajrá után elveszítette a Fatum Nyíregyháza, a másodikat sikerült megnyerni. A harmadikban ugyan sokáig a Brassó vezetett, fordított Dávid Zoltán együttese a végén. A negyedik megint a Brassónak sikerült jobban, így jöhetett a döntő szett. A Fatum remekül kezdett, 10-5-re is vezetett, és végül magabiztosan nyerte az ötödik felvonást, ezzel együtt a mérkőzést – számolt be a találkozóról a csapat hivatalos honlapján. Mivel a Fatum megnyerte az első mérkőzést is, ezért vasárnap a Békéscsaba ellen a tornagyőzelemért játszhat.

A Fatum Nyíregyháza a második meccét is megnyerte a romániai tornán fotó: Fatum Nyíregyháza/Facebook

Röplabda: 15. CSM Lugoj Kupa Fatum Nyíregyháza–Corona Brasov 3:2 (-22, 18, 22, -17, 7) Fatum: Pintér 12, Wafeek 2, Petrovic 11, Lászlop 9, Davidovic 22, Antivero Salinas 5. Csere: Tóth F.(liberó), Pampuch 4, Del Burgo 4. Vezetőedző: Dávid Zoltán.

Mutatjuk a mérkőzést