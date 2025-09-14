szeptember 14., vasárnap

RoxánaSzeréna névnap

19°
+26
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Fatum Nyíregyháza

25 perce

Ismét győzött Fatum Nyíregyháza, jöhet a döntő

Címkék#Fatum Nyíregyháza#röplabda#Brassó

Megnyerték a második mérkőzést is Romániában. Vasárnap a tornagyőzelemért játszik a Fatum Nyíregyháza.

Szon.hu

A lugosi tornán szombaton újabb mérkőzést játszott a Fatum Nyíregyházaa, a mieink pedig a nyáron alaposan megerősített Brassó ellen léptek pályára. Bár az első szettet izgalmas hajrá után elveszítette a Fatum Nyíregyháza, a másodikat sikerült megnyerni. A harmadikban ugyan sokáig a Brassó vezetett, fordított Dávid Zoltán együttese a végén. A negyedik megint a Brassónak sikerült jobban, így jöhetett a döntő szett. A Fatum remekül kezdett, 10-5-re is vezetett, és végül magabiztosan nyerte az ötödik felvonást, ezzel együtt a mérkőzést – számolt be a találkozóról a csapat hivatalos honlapján. Mivel a Fatum megnyerte az első mérkőzést is, ezért vasárnap a Békéscsaba ellen a tornagyőzelemért játszhat. 

Fatum Nyíregyháza
A Fatum Nyíregyháza a második meccét is megnyerte a romániai tornán fotó: Fatum Nyíregyháza/Facebook

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!

Röplabda: 15. CSM Lugoj Kupa

Fatum Nyíregyháza–Corona Brasov 3:2 (-22, 18, 22, -17, 7)

Fatum: Pintér 12, Wafeek 2, Petrovic 11, Lászlop 9, Davidovic 22, Antivero Salinas 5. Csere: Tóth F.(liberó), Pampuch 4, Del Burgo 4. Vezetőedző: Dávid Zoltán.

Mutatjuk a mérkőzést

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu