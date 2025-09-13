szeptember 13., szombat

Kornél névnap

18°
+26
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Röplabda

3 órája

Győzelemmel kezdték a tornát (videóval)

Címkék#Fatum Nyíregyháza#CSM Lugoj#röplabda

Az első játszmát a CSM Lugoj nyerte. A Fatum Nyíregyháza azonban fordított és megnyerte a romániai torna első mérkőzését.

Szon.hu

Péntektől a CSM Lugoj által szervezett nemzetközi felkészülési tornán vesz részt a Fatum Nyíregyháza. Az első összecsapáson a Békéscsaba 3:2-es vereséget szenvedett a Brassótól, majd következett a CSM Lugoj–Fatum Nyíregyháza találkozó.

Fatum Nyíregyháza
A Fatum Nyíregyháza pénteken legyőzte a házigazdákat

Szombaton a Brassó ellen folytatják

Az első szett eleje végig szoros volt, felváltva vezettek a csapatok. Féltávnál viszont több hibát is kihasznált a házigazda, így öt ponttal meglépett. Használt Dávid Zoltán időkérése, csökkentettük a távolságot, 15-13-nál két pont volt a különbség. Ettől kezdve állandósult a különbség, és végül nyerte a Lugoj az első szettet. A másodikban viszont már a Fatum vezetett, és a játszma derekán 16-9 volt az állás. Sikerült megtartani az előnyt a végéig, ezzel egyenlített a Nyíregyháza. A lendület a harmadik felvonásra is megmaradt, de izgalmas volt a végjáték, ám 16-15-nél állva hagyta ellenfelét a csapat, és nyerte ezt a szettet is. A negyedik játékrész nagyon izgalmasan alakult, 1-2 ponttal a Lugoj vezetett a hajráig, de ekkor sikerült fordítani, és 3-1-re megnyerni a találkozót – számolt be a találkozóról a csapat weboldalán.
A Fatum Nyíregyháza szombaton a Brassóval, vasárnap pedig a Békéscsabával játszik.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!

15. CSM Lugoj Kupa
CSM Lugoj–Fatum Nyíregyháza 1:3 (22, -16, -20, -23)
Fatum: Pintér 10, Del Burgo 2, Petrovics 18, Lászlop 6, Davidovics 24, Antivero Salinas 9. Csere: Tóth F. (liberó), Pampuch 5, Wafeek 1. Vezetőedző: Dávid Zoltán.

Így győzte le a Fatum Nyíregyháza a házigazdát

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu