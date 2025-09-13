Győzelemmel kezdték a tornát (videóval)

Péntektől a CSM Lugoj által szervezett nemzetközi felkészülési tornán vesz részt a Fatum Nyíregyháza. Az első összecsapáson a Békéscsaba 3:2-es vereséget szenvedett a Brassótól, majd következett a CSM Lugoj–Fatum Nyíregyháza találkozó.

Az első szett eleje végig szoros volt, felváltva vezettek a csapatok. Féltávnál viszont több hibát is kihasznált a házigazda, így öt ponttal meglépett. Használt Dávid Zoltán időkérése, csökkentettük a távolságot, 15-13-nál két pont volt a különbség. Ettől kezdve állandósult a különbség, és végül nyerte a Lugoj az első szettet. A másodikban viszont már a Fatum vezetett, és a játszma derekán 16-9 volt az állás. Sikerült megtartani az előnyt a végéig, ezzel egyenlített a Nyíregyháza. A lendület a harmadik felvonásra is megmaradt, de izgalmas volt a végjáték, ám 16-15-nél állva hagyta ellenfelét a csapat, és nyerte ezt a szettet is. A negyedik játékrész nagyon izgalmasan alakult, 1-2 ponttal a Lugoj vezetett a hajráig, de ekkor sikerült fordítani, és 3-1-re megnyerni a találkozót – számolt be a találkozóról a csapat weboldalán.

A Fatum Nyíregyháza szombaton a Brassóval, vasárnap pedig a Békéscsabával játszik.

15. CSM Lugoj Kupa

CSM Lugoj–Fatum Nyíregyháza 1:3 (22, -16, -20, -23)

Fatum: Pintér 10, Del Burgo 2, Petrovics 18, Lászlop 6, Davidovics 24, Antivero Salinas 9. Csere: Tóth F. (liberó), Pampuch 5, Wafeek 1. Vezetőedző: Dávid Zoltán.

