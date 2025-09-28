szeptember 28., vasárnap

1 órája

A Fatum Nyíregyháza második lett a Fatum Property Kupán

Vasárnap a helyosztókat rendezték a Fatum Property Kupán. A döntőben kikapott a Békéscsabától, így második helyen végzett a Fatum Nyíregyháza.

Szon.hu

Szombaton a két elődöntővel megkezdődött a VII. Fatum Property Kupa. A vasárnapi bronzmérkőzést a MÁV Előre Foxconn nyerte meg a román CSM Lugoj ellen. A döntőben a házigazda Fatum Nyíregyháza ellenfele az MBH Békéscsaba volt. 

Fatum Nyíregyháza
A Fatum Nyíregyháza elveszítette a döntőt fotó: Fatum Nyíregyháza/Facebook

Az első szett sokáig szoros volt, felváltva szerezték a pontokat a csapatok. A játékrész felénél viszont több volt a mieinknél a hiba, melyet kihasznált a BRSE, és nyerte a játszmát. A második felvonás első pontját ugyan Lászlop Alexandra szerezte, de a folytatásban fordítottak a csabaiak, és főleg jó sáncaiknak köszönhetően ezt a szettet is behúzták. A harmadik játszma első fele ismét szoros volt, de aztán a BRSE jó nyitásainak is köszönhetően megnyerte a mérkőzést, és ezzel a Fatum Property Kupát. A mieink a második helyen végeztek – számolt be a mérkőzésről a csapat weboldalán.

A legjobb hazai játékosnak járó díjat Maria Alejandra Del Burgo kapta. A legponterősebb játékos Lara Davidovic lett. 

Röplabda: VII. Fatum Property Kupa, döntő

Fatum Nyíregyháza–MBH Békéscsaba 0:3 (-15, -14, -16)

Fatum: Pampuch 5, Del Burgo 5, Petrovic 6, Lászlop 3, Davidovic 16, Antivero-Salinas 2. Csere: Tóth F., Farkas G.(liberók), Wafeek, Rufin-Martínez, Cepni. Vezetőedző: Dávid Zoltán.

 

