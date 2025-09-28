A Fatum Nyíregyháza második lett a Fatum Property Kupán

Szombaton a két elődöntővel megkezdődött a VII. Fatum Property Kupa. A vasárnapi bronzmérkőzést a MÁV Előre Foxconn nyerte meg a román CSM Lugoj ellen. A döntőben a házigazda Fatum Nyíregyháza ellenfele az MBH Békéscsaba volt.

A Fatum Nyíregyháza elveszítette a döntőt fotó: Fatum Nyíregyháza/Facebook

Az első szett sokáig szoros volt, felváltva szerezték a pontokat a csapatok. A játékrész felénél viszont több volt a mieinknél a hiba, melyet kihasznált a BRSE, és nyerte a játszmát. A második felvonás első pontját ugyan Lászlop Alexandra szerezte, de a folytatásban fordítottak a csabaiak, és főleg jó sáncaiknak köszönhetően ezt a szettet is behúzták. A harmadik játszma első fele ismét szoros volt, de aztán a BRSE jó nyitásainak is köszönhetően megnyerte a mérkőzést, és ezzel a Fatum Property Kupát. A mieink a második helyen végeztek – számolt be a mérkőzésről a csapat weboldalán.

A legjobb hazai játékosnak járó díjat Maria Alejandra Del Burgo kapta. A legponterősebb játékos Lara Davidovic lett.

