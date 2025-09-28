szeptember 28., vasárnap

Röplabda

2 órája

Fatum Nyíregyháza: irány a döntő!

Címkék#Fatum Nyíregyháza#MÁV Előre Foxconn#VII Fatum Property Kupa

Szombaton a két elődöntővel megkezdődött a Fatum Property Kupa. A Fatum Nyíregyháza legyőzte a MÁV Előre Foxconn együttesét és bejutott a döntőbe.

Szon.hu

Szombaton a Continental Arénában a két elődöntővel megkezdődött a VII. Fatum Property Kupa. Az első találkozón az MBH Békéscsaba 3:0-ra legyőzte a román elő osztályú CSM Lugoj gárdáját. Az esti találkozón a házigazda Fatum Nyíregyháza ellenfele a MÁV Előre Foxconn volt.

Fatum Nyíregyháza
A Fatum Nyíregyháza legyőzte a székesfehérvári csapatot fotó: Fatum Nyíregyháza/Facebook

Remekül kezdett a Fatum, már az első szett elején előnyt szerzett, melyet a folytatásban tovább növelt is. Jól működtek a centertámadások, és több ászt is nyitott a csapat, mely magabiztosan nyerte a játszmát.A második játékrészben is sokáig úgy tűnt, hogy sima nyíregyházi siker lesz a vége. Davidovic, Petrovic és Lászlop is ponterősen játszott, féltávnál négy ponttal vezettek is a mieink. Ekkor jött egy hullámvölgy, felzárkózott, majd fordított a fehérvári csapat, és 19-20-nál ők vezettek. A hajrá viszont ismét a Fatumé volt, így nyerte ezt a szettet is a hazai csapat. A harmadik játszma már örömjátékot hozott, hamar nagy lett a különbség, és magabiztosan győzött a Nyíregyháza, mely vasárnap döntőt játszhat a Békéscsaba ellen – számolt be a találkozóról az együttes weboldalán
Vasárnap a két vesztes a bronzéremért mérkőzik, míg a két győztes a kupagyőzelemért lép pályára.

Röplabda: VII. Fatum Property Kupa, elődöntő

Fatum Nyíregyháza – MÁV Előre Foxconn 3-0 (13, 21, 12)

Fatum: Pampuch 2, Del Burgo 3, Petrovic 16, Lászlop 7, Davidovic 20, Antivero-Salinas 11. Csere: Tóth F. (liberó). Vezetőedző: Dávid Zoltán.

 

