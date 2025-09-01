Vereség Fehérváron – lejátszotta első felkészülési meccsét a Fatum Nyíregyháza

Lejátszotta első felkészülési mérkőzését a Fatum Nyíregyháza. A női röplabda együttes a szintén a TippmixPro Női Extraligában szereplő MÁV Előre Foxconn vendége volt. Az első két játszmát nyerték a mieink, a harmadikban is hat ponttal vezettek, de nagy hajrával fordított a házigazda. A negyedik és az ötödik felvonás szintén fehérvári sikert hozott – a végén már zömében a fiatalok játszottak – így 3-2-re a MÁV Előre nyerte az edzőmeccset – számolt be róla a csapat weboldalán. A Fatum Nyíregyháza október 11-én hazai pályán kezdi meg bajnoki szereplését, akkor szintén a fehérvári gárda lesz az ellenfelük.

