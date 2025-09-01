szeptember 1., hétfő

Fatum Nyíregyháza

1 órája

Vereség Fehérváron – lejátszotta első felkészülési meccsét a Fatum Nyíregyháza

Címkék#Fatum Nyíregyháza#MÁV Előre Foxconn#röplabda

Az első két szettet megnyerték Székesfehérváron. A hazaiak aztán fordítottak, így a Fatum Nyíregyháza elveszítette első felkészülési meccsét.

Szon.hu

Lejátszotta első felkészülési mérkőzését a Fatum Nyíregyháza. A női röplabda együttes a szintén a TippmixPro Női Extraligában szereplő MÁV Előre Foxconn vendége volt. Az első két játszmát nyerték a mieink, a harmadikban is hat ponttal vezettek, de nagy hajrával fordított a házigazda. A negyedik és az ötödik felvonás szintén fehérvári sikert hozott – a végén már zömében a fiatalok játszottak – így 3-2-re a MÁV Előre nyerte az edzőmeccset – számolt be róla a csapat weboldalán. A Fatum Nyíregyháza október 11-én hazai pályán kezdi meg bajnoki szereplését, akkor szintén a fehérvári gárda lesz az ellenfelük.

Fatum Nyíregyháza
A Fatum Nyíregyháza Székesfehérváron játszott

Röplabda: felkészülési mérkőzés

MÁV Előre Foxconn–Fatum Nyíregyháza 3:2 (–19, –23, 23, 17, 11)

Nyíregyháza: Pintér 7, Del Burgo 5, Davidovic 20, Lászlop 12, Antivero 7, Petrovic 14. Csere: Tóth F. , Farkas G. (liberók), Pamuch 7, Rufin-Martínez 3, Földi 1. Vezetőedző: Dávid Zoltán.

 

