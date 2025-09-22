Egy szettre futotta a tartalékos Fatumnak Békéscsabán

Mint arról beszámoltunk, a Fatum Nyíregyháza hétvégén Békéscsabán vett részt egy három csapatos nemzetközi tornán. A mieink szombaton a román CSM Lugoj ellen játszottak és nyertek 3:0-ra. Vasárnap a házigazda MBH Békéscsaba ellen lépett pályára Dávid Zoltán együttese.

A Fatum Nyíregyháza tartalékosan is kitett magáért Békéscsabán fotó:



Megnyerték az első szettet

A vezetőedzőnek azonban sérülések, illetve betegség miatt teljesen fel kellett forgatnia csapatát, Pampuch Gréta például centert játszott. Bár a csabaiak a legerősebb összeállításban kezdtek, tartotta velük a lépést a Fatum, és sokáig fej fej mellett haladt a két csapat. A szett hajrájában egy hosszú labdamenetet megnyertek a mieink, ez lendületet adott, és behúzta a játszmát a Nyíregyháza.

Becsületesen küzdöttek

A második felvonásban ott folytatódott minden, ahol az elsőben abbamaradt. Nagy csata folyt a pályán, és felváltva vezetett a két csapat. 20-20 után is teljesen nyitott volt a szett, majd 23-24-nél egy erősen vitatható játékvezetői döntés után nyerte a játszmát a BRSE. A harmadik szett is izgalmasan indult, de a játékrész közepén jött egy kisebb hullámvölgy, és meglépett a Békéscsaba. Dávid Zoltán két helyen is változtatott, Farkas Grétát és Rufin-Martínez Liliánt is pályára küldte, akik lendületet is adtak a csapatnak, de a házigazda végül megnyerte ezt a játszmát is. A negyedik szettben is becsülettel küzdöttek a mieink, 8-5-nél vezettek is, de a játszma derekán fordított a BRSE, és végül megnyerte a mérkőzést – számolt be a találkozóról az együttes weboldalán.

A csapat hétvégén hazai közönség előtt is bemutatkozik, szombaton kezdődik a Fatum Property Kupa a Continental Arénában.

Fotó: Qutya

