szeptember 22., hétfő

Móric névnap

25°
+31
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Röplabda

1 órája

Egy szettre futotta a tartalékos Fatumnak Békéscsabán

Címkék#Fatum Nyíregyháza#MBH Békéscsaba#Fatum Property Kupa

Dávid Zoltán együttese tartalékosan is helyt állt Békéscsabán. Hétvégén hazai közönség előtt is bemutatkozik a Fatum Nyíregyháza.

Szon.hu

Mint arról beszámoltunk, a Fatum Nyíregyháza hétvégén Békéscsabán vett részt egy három csapatos nemzetközi tornán. A mieink szombaton a román CSM Lugoj ellen játszottak és nyertek 3:0-ra. Vasárnap a házigazda MBH Békéscsaba ellen lépett pályára Dávid Zoltán együttese. 

Fatum Nyíregyháza
A Fatum Nyíregyháza tartalékosan is kitett magáért Békéscsabán fotó: 


Megnyerték az első szettet

A vezetőedzőnek azonban sérülések, illetve betegség miatt teljesen fel kellett forgatnia csapatát, Pampuch Gréta például centert játszott. Bár a csabaiak a legerősebb összeállításban kezdtek, tartotta velük a lépést a Fatum, és sokáig fej fej mellett haladt a két csapat. A szett hajrájában egy hosszú labdamenetet megnyertek a mieink, ez lendületet adott, és behúzta a játszmát a Nyíregyháza.

Becsületesen küzdöttek

A második felvonásban ott folytatódott minden, ahol az elsőben abbamaradt. Nagy csata folyt a pályán, és felváltva vezetett a két csapat. 20-20 után is teljesen nyitott volt a szett, majd 23-24-nél egy erősen vitatható játékvezetői döntés után nyerte a játszmát a BRSE. A harmadik szett is izgalmasan indult, de a játékrész közepén jött egy kisebb hullámvölgy, és meglépett a Békéscsaba. Dávid Zoltán két helyen is változtatott, Farkas Grétát és Rufin-Martínez Liliánt is pályára küldte, akik lendületet is adtak a csapatnak, de a házigazda végül megnyerte ezt a játszmát is. A negyedik szettben is becsülettel küzdöttek a mieink, 8-5-nél vezettek is, de a játszma derekán fordított a BRSE, és végül megnyerte a mérkőzést – számolt be a találkozóról az együttes weboldalán.
A csapat hétvégén hazai közönség előtt is bemutatkozik, szombaton kezdődik a Fatum Property Kupa a Continental Arénában.

Fotó: Qutya

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!

Fatum Nyíregyháza–MBH Békéscsaba 1:3 (20, –23, – 17, – 20)

Fatum: Pampuch 4, Del Burgo 4, Petrovic 17, Lászlop 8, Davidovic 21, Antivero-Salinas 10. Csere: Tóth F., Farkas G. (liberók), Rufin-Martínez 2, Wafeek 1. Vezetőedző: Dávid Zoltán.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu