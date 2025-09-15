szeptember 15., hétfő

Röplabda

1 órája

Tornagyőztes a Fatum Nyíregyháza (videóval)

Az utolsó meccsén ugyan kikaptak az MBH Békéscsabától. A tornát azonban megnyerte a Fatum Nyíregyháza Lugoson.

Szon.hu

A lugosi  felkészülési torna harmadik napján a Fatum Nyíregyháza a Békéscsaba ellen lépett pályára vasárnap. Remekül kezdtek a mieink, lendületesen játszottak, és gyorsan komoly előnyt szereztek. Nyerte is az első szettet a Fatum. A második játszmában viszont több volt a hiba, feljavult a Békéscsaba játéka is, így egyenlítettek. A harmadik felvonás volt a legszorosabb, de végig kézben tartotta a szettet a Nyíregyháza, és miután megnyerte a játékrészt, eldőlt, hogy már biztosan a Békéscsaba előtt végez a tornán, és legrosszabb esetben is második. Dávid Zoltán ezért a folytatásban azokat küldte pályára, akik kevesebbet játszottak, és a fiatalok nem is teljesítettek rosszul, bár a negyedik szettet végül a BRSE nyerte. A döntő játszma után ugyan a Békéscsaba örülhetett, de a mieink újabb remek felkészülési meccset vívtak – számolt be a találkozóról a csapat weboldalán. A torna zárómérkőzésén a Brassó 3:1-re győzte le a házigazdákat, így a körbeveréseknek köszönhetően a Fatum Nyíregyháza nyerte meg a tornát. 

Fatum Nyíregyháza
A Fatum Nyíregyháza megnyerte a tornát Lugoson fotó: CSM Lugoj/Facebook

Röplabda: 15. CSM Lugoj Kupa

Fatum Nyíregyháza – MBH Békéscsaba 2:3 (10, -16, 22, -16, -8)

Fatum: Pintér 9, Wafeek 4, Petrovic 11, Lászlop 9, Davidovic 17, Antivero Salinas 11. Csere: Tóth F., Farkas G. (liberók), Pampuch 7, Del Burgo 2, Földi 1, Rufin-Martínez 1. Vezetőedző: Dávid Zoltán.

Íme a mérkőzés

 

