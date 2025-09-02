szeptember 2., kedd

Jövő héten utazik a Fatum-Nyíregyháza

Kerecsen József

A hétvégén lejátszotta első felkészülési mérkőzését a Fatum-Nyíregyháza, a lányok a MÁV-Előre ellen szenvedtek 3–2-es vereséget. A következő hetekben újabb találkozók következnek a csapat számára. A héten a TF ellen lép pályára Dávid Zoltán röplabdaegyüttese, majd a jövő héten nemzetközi tornára utazik a Fatum-Nyíregyháza Romániába, számolt be róla az egyesület hivatalos weboldala. A házigazda CSM Lugojon kívül, a Brassó és a Békéscsaba vesz még részt az eseményen a nyíregyháziakon kívül. Ami a keretet illeti, mindenki egészséges, a jövő héten kedden csatlakozik a többiekhez az egyiptomi feladó, Sohila Wafeek is. Szerdán pedig sorsolnak a Magyar Kupában, azaz kiderül, ki lesz majd a Fatum ellenfele a kupasorozatban.

A Fatum-Nyíregyháza Romániába utazik nemzetközi felkészülési tornára.
