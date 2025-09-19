szeptember 19., péntek

Vilhelmina névnap

21°
+21
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Röplabda

47 perce

Torna után, torna előtt – tovább készül a Fatum Nyíregyháza

Címkék#Fatum Nyíregyháza#röplabda#Dávid Zoltán

Már csak három hét a bajnoki rajtig. A Fatum Nyíregyháza játékosaira az edzések mellett még két torna vár a nyitányig.

Szon.hu

Három hét és megkezdődik a bajnokság a Fatum Nyíregyháza számára, Lászlop Alexandráék a női röplabda Extraliga első fordulójában, október 11-én a MÁV Előre Foxconn gárdáját fogadják a Continental Arénában. A csapat gőzerővel készül a rajtra, legutóbb a romániai Lugoson nyertek felkészülési tornát. 

Fatum Nyíregyháza
A Fatum Nyíregyháza megnyerte a tornát Lugoson fotó. CSM Lugoj/Facebook

– A tornákat arra kell használni, hogy gyakoroljuk azokat a dolgokat, amelyeket eddig tanultunk. Emellett természetesen fontos az eredmény is, mert így sikerélménnyel kezdhetjük meg a bajnokságot. Ezért lényeges, hogy mindenki pályára került és lányok kivehették részüket a sikerből – fogalmazott Dávid Zoltán vezetőedző a Nyíregyházi Televízióban.
A lugosi tornán kiemelkedő teljesítményt nyújtott az egyiptomi feladó, Sohila Wafeek a csapat legeredményesebb játékosa pedig a szintén nyáron igazolt Lara Davidovic volt.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!

Fatum Nyíregyháza: két hét múlva hazai rendezés torna

– Nagyon örülök a csapat eredményének, remek teszt volt ez számunkra, hiszen egy magas színvonalú tornát sikerült megnyernünk. Lépésről lépésre haladunk, próbáljuk kijavítani a hibákat a bajnoki rajtig mondta a francia feladó-átló.
A Fatum Nyíregyháza hétvégén Békéscsabán vesz részt egy tornán, majd következik a hagyományos hazai rendezésű Fatum Property Kupa.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu