1 órája
Torna után, torna előtt – tovább készül a Fatum Nyíregyháza
Már csak három hét a bajnoki rajtig. A Fatum Nyíregyháza játékosaira az edzések mellett még két torna vár a nyitányig.
Három hét és megkezdődik a bajnokság a Fatum Nyíregyháza számára, Lászlop Alexandráék a női röplabda Extraliga első fordulójában, október 11-én a MÁV Előre Foxconn gárdáját fogadják a Continental Arénában. A csapat gőzerővel készül a rajtra, legutóbb a romániai Lugoson nyertek felkészülési tornát.
– A tornákat arra kell használni, hogy gyakoroljuk azokat a dolgokat, amelyeket eddig tanultunk. Emellett természetesen fontos az eredmény is, mert így sikerélménnyel kezdhetjük meg a bajnokságot. Ezért lényeges, hogy mindenki pályára került és lányok kivehették részüket a sikerből – fogalmazott Dávid Zoltán vezetőedző a Nyíregyházi Televízióban.
A lugosi tornán kiemelkedő teljesítményt nyújtott az egyiptomi feladó, Sohila Wafeek a csapat legeredményesebb játékosa pedig a szintén nyáron igazolt Lara Davidovic volt.
Fatum Nyíregyháza: két hét múlva hazai rendezés torna
– Nagyon örülök a csapat eredményének, remek teszt volt ez számunkra, hiszen egy magas színvonalú tornát sikerült megnyernünk. Lépésről lépésre haladunk, próbáljuk kijavítani a hibákat a bajnoki rajtig mondta a francia feladó-átló.
A Fatum Nyíregyháza hétvégén Békéscsabán vesz részt egy tornán, majd következik a hagyományos hazai rendezésű Fatum Property Kupa.