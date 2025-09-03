Ellenfelet kapott a Fatum a Magyar Kupában

Szerdán 13 órától aztán a Magyar Röplabda Szövetség újbudai székháza adott otthont a 2025/2026. évi Magyar Kupa sorsolásnak. Elsőként az urak, majd a hölgyek mezőnyének párosításait húzták ki. Az idei szezonban újdonság, hogy nemcsak a Magyar Kupa előző kiírásának 1–4. helyezettjei kerülnek automatikusan a táblára kiemeltként, hanem a férfiaknál és a nőknél is az Extraliga soron következő négy együttese, amennyiben nem tartoznak a tavalyi kupa első négy helyezettje közé. Ezek alapján természetesen a nyíregyházi női röplabdacsapatot is kiemeltként tartották számon.

A Fatum-Nyíregyháza így a legjobb 16 csapat között kezdi meg a szereplést a Magyar Kupában, ellenfele az UTE U21–Vidux Szegedi RSE párharc győztese lesz. Érdekesség, hogy a lányok tavaly a sorozat ugyanezen szakaszában találkoztak a szegediekkel, akkor simán, három szettben győzedelmeskedtek.

Újra összecsap a nyolcaddöntőben a Fatum-Nyíregyháza és a Vidux-Szegedi RSE

Fotó: Fatum-Nyíregyháza