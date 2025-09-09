Kisvárdán a Ferencváros

A Kisvárda Master Good SE a váci szezonnyitót követően szerdán hazai pályán is bemutatkozik, méghozzá a Ferencváros ellen. Szó mi szó, nem hálás feladat, de minden csapatnak túl kell esnie rajta. A fővárosi zöld fehérek évek óta a meghatározó tagjai a magyar mezőnynek és bizony jó párszor a Győri Audi ETO KC-val is kibabráltak, emellett a Bajnokok Ligájában is számolnak velük. Igaz az idei rajtjuk nem sikerült jól, odahaza kaptak ki két góllal az Odensétől. A honi pontvadászatban eddig azonban taroltak, a 9. fordulóból előrehozott mérkőzésen tíz góllal verték a nyáron megerősödött Esztergomot (36–26), múlt héten pedig a Mosonmagyaróvárt intézték el (23–15). Látható tehát, hogy a kettős terhelés nem okoz számukra gondot. Ezen nincs is mit csodálkozni, hiszen nyáron ugyan volt távozójuk, de helyükre minőségi játékosok érkeztek.

A Ferencváros márciusban is elvitte a két pontot Kisvárdáról fotó. Km-archív/Sipeki Péter

Nem gyengült a Ferencváros kerete

A távozók között van a Bukarestbe költöző Valerija Maszlova, a kegyvesztetté váló beálló, Béatrice Edwige és az elmúlt tíz-tizenöt év egyik legkiválóbb magyar balátlövője, Szöllősi-Zácsik Szandra is. Maszlova pótlására a dán Mette Tranborg érkezett, kérdés, hogy honfitársa, Jesper Jensen mennyi szerepet szán neki Klujber Katrin mellett. A rutinos dán vezetőedzőnek először kell bizonyítania hazáján kívül, elmondása szerint már régóta szeretett volna az FTC kispadjára leülni. A dán válogatottól Európa-bajnoki ezüstéremmel búcsúzott, nem kérdés, hogy a Fradival is a csúcsot célozza meg minden fronton.

Ígérik, hogy amíg bírják, mennek velük

– Már korábban is említettem, hogy a sorsolásunknak köszönhetően nyertünk még három hetet a felkészülésünkbe, mert számunkra október elején a Kozármisleny elleni mérkőzéssel kezdődik a bajnokság – utalt arra Józsa Krisztián, a Kisvárda Master Good SE vezetőedzője, hogy az első három körben sorrendben a Váccal, a Fradival és a Győrrel játszanak. – Jó mérkőzést játszottunk Vácon, ahol annak ellenére, hogy kevés hiányzott bravúr lett volna a pontszerzés. Most azonban két olyan mérkőzés következik, amelyen csodaszámba menne, ha pontot szereznénk. A Fradi Bajnokok Ligája mérkőzésből érkezik, elkezdték a szerda-szombati, heti két meccses ritmusukat, ez azonban nem okoz gondot nekik, hiszen mély és minőségi kerettel rendelkeznek. Nem kérdés, hogy ők az esélyesek, mi viszont most mutatkozunk be hazai pályán és mindent megteszünk azért, hogy amíg fizikálisan bírjuk velük a tempót, addig megnehezítsük a dolgukat – fogalmazott Józsa Krisztián.

Olyan mérkőzést szeretnénk játszani, amelyből építkezni tudunk a jövőbben, mert amit ellenük meg tudunk csinálni, az a velünk egy szinten lévő csapatok ellen is menni fog

– tette még hozzá.

