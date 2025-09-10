Simán győzött a Ferencváros Kisvárdán

A Kisvárda Master Good SE szerdán az FTC-Rail Cargo Hungaria együttesét fogadta a K&H női Liga 2. fordulójában. A két együttes az előző kiírásban először a negyedik körben találkozott, akkor az Elek Gyula Arénában úgy kaptak ki a rétköziek öt góllal, hogy a félidőben még csak egy volt a hátrányuk. Pedig akkor sem volt gyenge a kerete a zöld-fehéreknek. Így van ez ebben a szezonban is, Jesper Jensen vezetőedző azt is megtehette, hogy otthon hagyta Tomori Zsuzsannát, a francia Orlane Kanort és a norvég beállót, Vilde Ingstadot. Az azonban borítékolható volt, hogy ez nem változtatja meg a mérkőzés végkimenetelét, a Ferencváros elviszi a két pontot.

Erin Novakék a másidik félidőben parban voltak a Ferencvárossal Fotó: Foto: Peter Sipeki

Jól kezdte a mérkőzést, türelmesen szőtte támadásait a Kisvárda, az azonban látszott, ha eladják a labdát, azt megbünteti majd a Fradi. Christe Dalma elkapta a fonalat, az első hat lövésből négyet védett, így az ötödik percben egyenlő volt az állás (2–2). Ritmust váltott aztán a vendégcsapat és pillanatok alatt berámolt hármat, Józsa Krisztián azonnal időt is kért, nehogy tovább nyíljon az olló a mérkőzés elején. A rövid pauza után sikerült megfékezni a Fradi rohamait, majd Poczetnyik Luca pókhálózta ki a bal felsőt, szűk negyedóra elteltével csak ez volt közte (6–7). Ekkor még nem tudtuk, hogy ez volt a félidőben az utolsó kisvárdai akció gól. A szünetre tizenegy gólos Fradi vezetéssel vonultak a felek (7–18).

Ritmust váltott a Ferencváros

Jesper Jensen pályára küldte a Cvijics, Tranborg, Dmitrijeva triót, a felmagasított fallal alaposan meggyűlt a baja a hazaiaknak. Szinte alig tudtak helyzetbe kerülni, közben az orosz átlövő találatával megvolt a közte tíz. A Kisvárda közel negyedórás gólcsendjét Poczetnyik Luca törte meg hétméteresből a játékrész vége előtt pár másodperccel.

Fordulás után nem sokat változott a játék képe, a Fradi magasabb sebességen pörgött, egyre csak növelte előnyét. Láttunk azonban szép megmozdulásokat hazai részről is, Erin Novak agilis játékát, vagy éppen Gyimesi Kitti labdaszerzése és üres kapus gólját lelkesen megtapsolta a közönség. A mérkőzés háromnegyedénél tizennégy góllal vezetett a Fradi (17–31). Nem hagyta magát a hazai csapat, becsületesen küzdött, az utolsó tíz percre fordulva Poczetnyik Luca vezérletével tartották a különbséget. A vendégek egy kicsi kiengedtek ugyan a végére talán már a hétvégi Bukarest elleni mérkőzést szem előtt tartva, ez azonban semmit nem von le a hazaiak érdemeiből. Ahogy az várható volt, a Ferencváros magabiztosan nyert, de a Kisvárda is emelt fővel jöhetett le a pályáról, kalapemelést érdemel a második félidőben lőtt tizennyolc gól.

Kézilabda: K&H női Liga, 2. forduló Kisvárda Master Good SE–FTC-Rail Cargo Hungaria 25–38 (7–18) Kisvárda, 550 néző, v.: Garai, Varasdi. Kisvárda: Christe – Gém, Kulcsár 2, Szabó L. 1, Gyimesi 1, E. Novak 3, Poczetnyik L. 9/5. Csere: Pásztor (kapus), Karé 2, Markovic 3, Rosokha, Karnik 1, Győri, Mérai 2, Csáki 1. Edző: Józsa Krisztián.

FTC: Janurik – Malestein, Klujber 7/2, Simon P. 6, Bordás, Vogel 4, Hársfalvi 3. Csere: Glauser (kapus), Cvijics 5, Dmitrijeva 5/2, Tranborg 3, Balázs 2, Szeibert 1, Márton 2, Fábián. Edző: Jesper Jensen.

Az eredmény alakulása. 5. perc: 2–2. 9. p.: 2–5. 16. p.: 6–7. 30. p.: 7–18. 36. p.: 10–23. 39. p.: 10–27. 44. p.: 15–29. 48. p.: 17–33. 52. p.: 19–33. 55. p.: 22–35. Kiállítások: 4, illetve 10 perc. Hétméteresek: 6/5, illetve 5/4.

