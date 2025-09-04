szeptember 4., csütörtök

Rozália névnap

28°
+33
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Helyi sport

2 órája

A Fraditól igazolt a Kisvárda

Címkék#Szabó Szilárd#Kisvárda Master Good#Ferencváros

A Kisvárda szerdán fiatal szélsőt igazolt. Szabó Szilárd a Ferencvárostól érkezett.

Szon.hu

Jó ideje húzódó ügy végére került pont szerdán: Szabó Szilárd csapatunknál folytatja pályafutását – adta hírül a Kisvárda Master Good hivatalos honlapján. A 18 éves szélső a Ferencvárostól érkezett a rétköziekhez kölcsönben 2026. június 30-ig.

Ferencváros
A Ferencváros

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!

– Korábban több lehetőség is felmerült arról, hogy miként alakul a pályafutásom, az elmúlt egy-két napban gyorsult fel annak a lehetősége, hogy Kisvárdára kerüljek – árulta el a szerződése aláírását követően Szabó Szilárd. – Jó közegben voltam a Fradinál, természetesen szerettem ott lenni, mégsem vagyok csalódott a váltás kapcsán, hiszen a karrieremben nagy lehetőség, hogy ilyen fiatalon NB I-es csapathoz csatlakozhatok, örülök, hogy itt lehetek. Az igazsághoz tartozik, hogy a Kisvárda ellen nem szerettem játszani, mert erős, kemény ellenfélnek számított és az eredményeink sem voltak jók ellene. Viszont magáról a városról és a stadionról szépek az emlékeim, mert valóban volt itt egy személy szerint jól sikerült bajnoki mérkőzésem, illetve tavasszal az U19-es válogatott színeiben kétszer is pályára léphettem itt, az osztrákok ellen elveszített és az izlandiak ellen megnyert Európa-bajnoki-selejtezőn – fogalmazott a frissen igazolt játékos.

 Többször tagja volt már a Ferencváros NB I-es meccsre benevezett játékoskeretének

Szabó Szilárd többször tagja volt már a Ferencváros NB I-es meccsre benevezett játékoskeretének, sőt, a Bajnokok Ligája hat selejtezője közül négyszer is a kispadon ült, de az első csapatban még nem lépett pályára. A felnőttfutballban korábban a Fradi NB III-as tartalékcsapatában szerepelt, illetve az NB II-ben Soroksárban.

Szabó Szilárd góljai és gólpasszai

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu