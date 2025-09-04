A Fraditól igazolt a Kisvárda

Jó ideje húzódó ügy végére került pont szerdán: Szabó Szilárd csapatunknál folytatja pályafutását – adta hírül a Kisvárda Master Good hivatalos honlapján. A 18 éves szélső a Ferencvárostól érkezett a rétköziekhez kölcsönben 2026. június 30-ig.

A Ferencváros

A legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!

– Korábban több lehetőség is felmerült arról, hogy miként alakul a pályafutásom, az elmúlt egy-két napban gyorsult fel annak a lehetősége, hogy Kisvárdára kerüljek – árulta el a szerződése aláírását követően Szabó Szilárd. – Jó közegben voltam a Fradinál, természetesen szerettem ott lenni, mégsem vagyok csalódott a váltás kapcsán, hiszen a karrieremben nagy lehetőség, hogy ilyen fiatalon NB I-es csapathoz csatlakozhatok, örülök, hogy itt lehetek. Az igazsághoz tartozik, hogy a Kisvárda ellen nem szerettem játszani, mert erős, kemény ellenfélnek számított és az eredményeink sem voltak jók ellene. Viszont magáról a városról és a stadionról szépek az emlékeim, mert valóban volt itt egy személy szerint jól sikerült bajnoki mérkőzésem, illetve tavasszal az U19-es válogatott színeiben kétszer is pályára léphettem itt, az osztrákok ellen elveszített és az izlandiak ellen megnyert Európa-bajnoki-selejtezőn – fogalmazott a frissen igazolt játékos.

Többször tagja volt már a Ferencváros NB I-es meccsre benevezett játékoskeretének

Szabó Szilárd többször tagja volt már a Ferencváros NB I-es meccsre benevezett játékoskeretének, sőt, a Bajnokok Ligája hat selejtezője közül négyszer is a kispadon ült, de az első csapatban még nem lépett pályára. A felnőttfutballban korábban a Fradi NB III-as tartalékcsapatában szerepelt, illetve az NB II-ben Soroksárban.

Szabó Szilárd góljai és gólpasszai