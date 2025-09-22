Fucsovics remekelt Tokióban

Fucsovics Márton magabiztos teljesítménnyel a selejtező második fordulójába jutott a 2,23 millió dollár (740 millió forint) összdíjazású tokiói keménypályás tenisztornán.

Fucsovics Márton magabiztos győzelemmel kezdett Japánban

Fotó: Czinege Melinda

A világranglistán 58. helyezett, a kvalifikációban elsőként rangsorolt nyíregyházi játékos ellenfele az osztrák Filip Misolic (92.) volt, akit neveztek a magyarok elleni, bő egy hete rendezett debreceni Davis Kupa-találkozóra, de végül betegség miatt hazautazott.

A mindössze 57 percig tartó hétfői összecsapást Fucsovics 6:3, 6:1-re nyerte meg, és a főtábláért olasz ellenféllel - Luca Nardival vagy a selejtezőben az ötödik helyen kiemelt Matteo Arnaldival - mérkőzik majd meg.