Itt a vége – Fucsovics Márton befejezte

Fucsovics Márton a nyolcaddöntőben kiesett a 2,23 millió dollár (740 millió forint) összdíjazású tokiói keménypályás tenisztornán. A világranglistán 58. magyar - aki a selejtezőből került fel a főtáblára - a nyitókörben bravúrral 3:6, 6:1, 7:5-re verte a nyolcadik kiemelt Frances Tiafoe-t (29.). Szombaton a szintén amerikai Brandon Nakashima (33.) következett, aki igazi keménypályás specialista, és korábbi egyetlen találkozójukat a nyíregyházi teniszező nyerte 2020-ban Cincinnatiben.

Fucsovics Márton nem bírt amerikai Brandon Nakashimával Fotó: AFP

A japán csata rendkívül látványos nyitószettet hozott, mindketten sorra ütötték a nyerőket, a 2:0-nál brékelőnybe került ellenfél 5:3-nál a játszmáért adogatott. A 33 éves magyar azonban nem adta fel, ráadásul szettlabdánál egy hálóról lecsorgó, szerencsés labda "mentette meg" őt, s végül 5:5-re egyenlített. Ezt követően úgy hozta a szervagémjét, hogy további két szettlabdát hárított, ezzel azonban "el is lőtte a puskaporát", mivel a következő két gémben csak egy labdamenetet tudott nyerni.

Nem volt esélye Fucsovicsnak

A játszmaelőny tudatában a japán és vietnami felmenőkkel is rendelkező Nakashima még stabilabban irányított, alig hibázott, és újra 2:0-nál brékelt. Fucsovics a hátralévő időben már nem jutott bréklabdához, így nem volt esélye felzárkózni, s 1 óra 55 perc elteltével mehetett gratulálni a hálóhoz.

Tenisz: ATP-torna, Tokió, 2. forduló (nyolcaddöntő)

Brandon Nakashima (amerikai)–Fucsovics Márton 7:5, 6:3

