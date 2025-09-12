szeptember 12., péntek

Tenisz

34 perce

Hatalmasat csatáztak. Fucsovicsnak meccslabdája is volt

A Davis Kupa szuperdöntő debreceni selejtező második találkozóján meccslabdája is volt. Mégis kikapott Fucsovics Márton.

Szon.hu

Marozsán Fábián veresége után Fucsovics Márton is alulmaradt, így az osztrák férfi teniszválogatott a pénteki nyitónapot követően 2-0-ra vezet a magyarok ellen a Davis Kupa szuperdöntő debreceni selejtezőjében, és már csak egy sikerre van a továbbjutástól – számolt be a találkozóról az MTI.

Fucsovics Márton
Fucsovics Márton maratoni csatában kapott ki Fotó: Czinege Melinda

A magyar éljátékos némileg váratlan veresége után nagy teher nehezedett a világranglistán 59. helyen álló Fucsovics vállára, mivel szinte kötelező volt a győzelem a 0-2-es hátrány elkerülése érdekében. Az osztrákok nem sokkal a kezdés előtt közölték, hogy legjobbjuk, a világranglistán 94. Filip Misolic betegség miatt hazautazott, így a nyíregyházi teniszező Lukas Neumayerrel (173.) csapott össze a Főnix Csarnokban.

Az ellenfél nem ijedt meg a rutinos, nála tíz évvel idősebb magyartól: 2:2-nél bátor játékkal elvette az adogatását. Fucsovics rögtön visszabrékelt, de aztán ismét a salzburgi teniszező került brékelőnybe, és innen már hozta a szettet 35 perc elteltével. A folytatásban a 33 éves hazai kedvenc rákapcsolt, egyre eredményesebben "tolta le" a pályáról riválisát, és a szép számú közönség örömére 4:1-re elhúzott. Neumayer továbbra is élete teniszét játszotta, de a "szokásos" DK-formáját hozó Fucsovics egyenlítését nem tudta megakadályozni. 

Meccslabdája volt Fucsovics Mártonnak

1 óra 25 perc után jöhetett a döntő felvonás. Ebben a magyar teniszező rögtön bréklabdához jutott, csakhogy a várt előny helyett az időnként top 50-es teniszt bemutató ellenfél lépett el 3:0-ra. Ekkor Fucsovics ápolást kért a jobb bokájára, riválisának labdája volt az 1:4-hez, de a magyar klasszis visszabrékelt (2:3). Alighanem abban bízott, hogy fizikálisan képes lesz Neumayer fölé nőni, erre utalt legalábbis, hogy türelmesen tette vissza a labdákat, és a maratoni menetekben sem siettette a befejezést. 

Az ellenfél 4:5-nél már csak egy gémre volt a karrierje legnagyobb diadalától, ám újabb fordulatként magyar brék következett 5:5-nél, így a válogatott elnyűhetetlen vezére hamarosan a meccsért szervált. Ezt azonban nem tudta megoldani, Neumayer - aki soha nem szerepelt még Grand Slam-főtáblán - megint visszakapaszkodott, így jöhetett a mindent eldöntő rövidítés. Ebben mindketten az utolsó erőtartalékaikat mozgósították, minden labdamenet után tombolt a csarnok, és fej fej mellett haladtak 5-5-ig. Ekkor az ellenfél a sokadik vonalra ütött nyerőjével meccslabdához jutott, de a tenyerese "outra" ment, a következőt Fucsovics egy remek adogatással hárította, ám egy kettős hiba nyomán Neumayer harmadszor is mérkőzéslabdához jutott, amelyet már kihasznált. A találkozó 2 óra 57 percig tartott.

Mindez azt jelenti, hogy szombaton 11 órától a hazaiak annak a tudatában lépnek pályára a Főnix Csarnokban, hogy ha elveszítik a párost a két specialistával kiálló osztrákok ellen, akkor vége a párharcnak, és az ellenfél utazhat novemberben a bolognai nyolcas döntőre.

Tenisz:  Davis-kupa-világdöntő selejtező

Magyarország-Ausztria 0–2, az első nap után

  • Marozsán Fábián-Jurij Rodionov 2:6, 7:6 (7-5), 5:7
  • Fucsovics Márton-Lukas Neumayer 3:6, 6:3, 6:7 (7-9)

 

 

