Tenisz

1 órája

Szinte hazajön Fucsovics Marci! Péntektől Davis-kupa Debrecenben, így várja az eseményt a nyíregyházi teniszező

Az osztrákok ellen mérkőzik meg a magyar válogatott a debreceni Főnix Arénában. Fucsovics Márton felépült sérüléséből és biztos benne, Nyíregyházáról is sokan szurkolnak majd neki és társainak a helyszínen.

Kerecsen József

Óriási, sportágtörténeti szempontból különleges lehetőség előtt állnak a magyar férfi teniszezők. Fucsovics Mártonék egy lépésre vannak attól, hogy a világ legjobb nyolc csapatba tartozzanak, ilyenre a Davis-kupa világcsoportjának 1981-es megalakulása óta nem volt példa. A magyar válogatott hétfő óta készül Debrecenben, itt rendezik meg ugyanis a második fordulós világdöntő-selejtezőt pénteken és szombaton. Bardóczky Kornél szövetségi kapitány az ATP-rangsorban 56. Marozsán Fábiánt, az 59. helyen álló Fucsovicsot, Piros Zsombort (154.), Fajta Pétert (535.) és Valkusz Mátét (678.) nevezte az összecsapásra. 

Fucsovics Márton Debrecenben, a Főnix Arénában játszik péntektől a Davis Kupában.
Fucsovics Márton deréksérülése már a múlté, péntektől a debreceni Davis-kupán bizonyíthat a nyíregyházi teniszező
Fotó: Getty Images

– Vasárnap este érkeztünk meg, hétfőtől edz a teljes csapat a Főnix Arénában. Mindenki egészséges, úgy látom, erőnlétileg és mentálisan is minden csapattag megfelelő állapotban, jó formában van – fogalmazott Bardóczky Kornél a szerdai sajtótájékoztatón.
– A felkészülést már az előző héten elkezdtük a Nemzeti Edzésközpontban, Fucsovics Márton múlt hétfőtől tréningezett, szerdán csatlakozott Marozsán Fábián, Piros Zsombor és Valkusz Máté, míg Fajta Péter a múlt héten még versenyzett. Az itteni kemény pálya kicsit gyorsabb, mint tavaly februárban Németország, illetve egy évvel előtte Franciaország ellen Tatabányán, de a játékosok nagyon jól, hamar alkalmazkodtak hozzá, mindenki remekül felvette a ritmust.

Nyíregyháza teniszcsillaga, Fucsovics Márton egy válogatottsága csúcsot is átad a múltnak, éppen a szövetségi kapitány Bardóczky Kornélt előzi meg a szereplési rangsorban. Érdekesség, hogy Marci 2010-ben párosban épp Bardóczky oldalán szerepelt először a nemzeti csapatban.

– Igen, emlékszem. Én akkor 18 éves voltam, először játszottam a Davis-kupában. Kornéllal két páros meccset is játszottunk. Szoktam nézegetni, de most pontosan nem tudom, hány meccset játszott ő, valamint én a nemzeti csapatban. A 15 évet viszont túl fogom szárnyalni. Örülök, hogy ő a kapitány, mert sok meccset megvívott, tudja, hogy milyen érzés ott állni a pályán. Tisztában van vele, mit jelent egy fontos találkozón szerepelni. A pályán kívül is rengeteget tud segíteni nekem és a többi játékosnak

– mondta Fucsovics a Magyar Nemzetnek. 

Fucsovics Márton: Sajnálom, hogy nem Nyíregyháza

A 33 éves teniszező nemrégiben harmadik ATP-tornagyőzelmét aratta Winston-Salemben, azt követően azonban rögtön az első mérkőzésén búcsúzott a US Opentől. Nem sokkal később kiderült, derékproblémák gyötrik Marcit, félő volt, hogy ez kihathat a Davis-kupára is. Végül nem így lett, a sportoló jelezte, hogy kész a játékra, de mindenképpen racionálisan kell megválasztani, mennyit vállal.

– Úgy érzem, hogy gyorsan tudok regenerálódni. Már nem 23 éves vagyok, hanem 33, ellenben szerintem még soha nem teniszeztem ilyen jól és élveztem ennyire a játékot. Régen végignyomtam a három napot Davis-kupákon, ötszettes egyéni és páros meccseket is megvívtam. Most már ha lehet, inkább csak a fontosabb mérkőzésekre állnék be, két egyénire mindenképp. A párost nem biztos, hogy erőltetném. Megbeszéljük a kapitánnyal – fogalmazott.

Fucsovics Mártont ezekben a napokban mindössze 50 km választja el szülővárosától. Ő maga reménykedett benne, hogy Nyíregyháza lesz a házigazdája a világdöntő-selejtezőnek, pláne annak tükrében, mekkora lehetőség előtt áll most a magyar csapat. 

– Abszolút hazai pálya Debrecen is. Kicsit sajnáltam, hogy ha nem Budapestre esett a választás, akkor mégsem Nyíregyházán játszunk. Nem probléma, mégis közel vagyunk. Nagyom remélem, hogy Nyíregyházáról sokan át fognak jönni, de az egész országból érkeznek majd emberek, és megtöltik az arénát, s jó teniszt láthatnak majd.

– mondta Marci, hozzátéve, hogy az ő karrierjében is mérföldkő lenne a továbbjutás.

Az osztrákok Filip Misolic (94.), Jurij Rodionov (158.) és Lukas Neumayer (173.) játékára építenek egyesben, párosban pedig a specialistának számító – és egyéni helyezéssel nem rendelkező – Lucas Miedler és Alexander Erler kaphat lehetőséget.

  • Fucsovics Márton 2012-es fellépése Nyíregyházán, amikor a Federert is legyőző Ernests Gulbist múlta felül:

 

