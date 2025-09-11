Szinte hazajön Fucsovics Marci! Péntektől Davis-kupa Debrecenben, így várja az eseményt a nyíregyházi teniszező

Óriási, sportágtörténeti szempontból különleges lehetőség előtt állnak a magyar férfi teniszezők. Fucsovics Mártonék egy lépésre vannak attól, hogy a világ legjobb nyolc csapatba tartozzanak, ilyenre a Davis-kupa világcsoportjának 1981-es megalakulása óta nem volt példa. A magyar válogatott hétfő óta készül Debrecenben, itt rendezik meg ugyanis a második fordulós világdöntő-selejtezőt pénteken és szombaton. Bardóczky Kornél szövetségi kapitány az ATP-rangsorban 56. Marozsán Fábiánt, az 59. helyen álló Fucsovicsot, Piros Zsombort (154.), Fajta Pétert (535.) és Valkusz Mátét (678.) nevezte az összecsapásra.

Fucsovics Márton deréksérülése már a múlté, péntektől a debreceni Davis-kupán bizonyíthat a nyíregyházi teniszező

Fotó: Getty Images

– Vasárnap este érkeztünk meg, hétfőtől edz a teljes csapat a Főnix Arénában. Mindenki egészséges, úgy látom, erőnlétileg és mentálisan is minden csapattag megfelelő állapotban, jó formában van – fogalmazott Bardóczky Kornél a szerdai sajtótájékoztatón.

– A felkészülést már az előző héten elkezdtük a Nemzeti Edzésközpontban, Fucsovics Márton múlt hétfőtől tréningezett, szerdán csatlakozott Marozsán Fábián, Piros Zsombor és Valkusz Máté, míg Fajta Péter a múlt héten még versenyzett. Az itteni kemény pálya kicsit gyorsabb, mint tavaly februárban Németország, illetve egy évvel előtte Franciaország ellen Tatabányán, de a játékosok nagyon jól, hamar alkalmazkodtak hozzá, mindenki remekül felvette a ritmust.

Nyíregyháza teniszcsillaga, Fucsovics Márton egy válogatottsága csúcsot is átad a múltnak, éppen a szövetségi kapitány Bardóczky Kornélt előzi meg a szereplési rangsorban. Érdekesség, hogy Marci 2010-ben párosban épp Bardóczky oldalán szerepelt először a nemzeti csapatban.

– Igen, emlékszem. Én akkor 18 éves voltam, először játszottam a Davis-kupában. Kornéllal két páros meccset is játszottunk. Szoktam nézegetni, de most pontosan nem tudom, hány meccset játszott ő, valamint én a nemzeti csapatban. A 15 évet viszont túl fogom szárnyalni. Örülök, hogy ő a kapitány, mert sok meccset megvívott, tudja, hogy milyen érzés ott állni a pályán. Tisztában van vele, mit jelent egy fontos találkozón szerepelni. A pályán kívül is rengeteget tud segíteni nekem és a többi játékosnak

– mondta Fucsovics a Magyar Nemzetnek.