Osztrák-továbbjutás Fucsovics váratlan veresége után

A pénteki 0–2-es részeredmény után Bardóczky Kornél kapitány együttese óriási felzárkózásba kezdett a Davis-kupa világdöntő-selejtezőjében, előbb a Marozsán Fábián, Piros Zsombor duó hősies küzdelemben legyőzte az osztrákok páros specialistáit, majd Piros ugyancsak emlékezetes csatában verte Lukas Neumayert. Ezután következett a Fucsovics Márton mérkőzése egyesben.

Fucsovics Márton két szettben szenvedett vereséget

Fotó: Czinege Melinda

A döntés tehát a párharc ötödik, utolsó mérkőzésére maradt, amelyen a világranglistán 59. Fucsovics Márton csapott össze a 99 hellyel mögötte álló, fehérorosz származású Rodionovval.

Az előjelek a magyar klasszis sikerét ígérték, mivel mindhárom eddigi találkozójukon legyőzte riválisát: 2022-ben Stuttgartban, 2023-ban Szófiában, idén pedig Wimbledonban. A magyarok ellen szólt ugyanakkor az a statisztika, miszerint a DK-válogatott az 1924 óta íródó történetében még sosem fordított meg párharcot 0-2-es hátrányból. Az osztrákok eddig egyszer buktak el egy csatát 2-0-ról: 1984-ben a Szovjetunió ellen - akkor a győztes csapatban ott volt az ATP-világbajnok német Alexander Zverev édesapja, id. Alekszandr Zverev is.

Nem tudott újítani Fucsovics Márton

A nyíregyházi teniszező számára ismerős lehetett a helyzet, hiszen 2020-ban 2–2 után ő nyerte meg a selejtező utolsó meccsét a belgák ellen, ugyancsak a Főnix Arénában.

Az idei végjátékban a 33 éves hazai kedvenc a pénteki formájához képest fáradtabbnak tűnt, és hét évvel fiatalabb ellenfele 1:1-nél, majd 2:4-nél is elvette az adogatását. Az első szett mindössze 32 perc után "elment", és Fucsovics a folytatásban sem tudott újítani.

Rodionov rögtön brékkel kezdte a második felvonást, majd elérhetetlennek tűnő labdákat ütött a vonalra, hihetetlenül röptézett, és a dupla brékelőnyhöz is labdája volt. Ez két gémmel később, 1:4-nél következett be, a sokat rontó magyar pedig tehetetlen dühében szétverte az ütőjét. Innen már nem volt visszaút Fucsovics Márton számára, a rivális 5:1-re ellépett, és végül fogadóként zárta le a meccset, amely 1 óra 5 percig tartott.

A nyíregyházi teniszező szerint nehéz elemezni a meccsét, és megmagyarázni a történteket.

– Bárcsak mondhatnám, hogy fizikálisan éreztem valami fáradtságot, de nem tudom. Az ellenfelem mindenből nyerőt ütött, letámadta a második szervákat, és nem volt esélyem ellene. A csapat feljött 0–2-ről 2–2-re, és a magam részéről pozitívan mentem ki a pályára, de az ellenfél nem hagyta, hogy irányítsak

– fejtette ki, hozzátéve, a jövő hétre meghívták cserejátékosnak az európai és világválogatott közti Laver Kupára, majd Tokió és Sanghaj következik.