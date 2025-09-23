szeptember 23., kedd

Újabb győzelmével főtáblás Japánban Fucsovics

Kerecsen József

Fucsovics Márton főtáblás a tokiói ATP-tenisztornán, miután a selejtező második fordulójában két szettben legyőzte az olasz Matteo Arnaldit.

Fucsovics Márton két szettben legyőzte az olasz Matteo Arnaldit.
Fucsovics Márton másodszor is két szettben diadalmaskodott
Fotó: Getty Images

Fucsovics Márton az első körben az osztrák Filip Misolicot búcsúztatta, míg Matteo Arnaldi olasz házirangadót nyert Luca Nardi ellen. A két teniszező korábban kétszer találkozott egymással, 2023-ban Canberrában Fucsovics, míg 2024-ben Brisbane-ben Arnaldi örülhetett.

Tokióban Arnaldi jobban kezdett, az első három játékot ő nyerte. Fucsovics azonban magára talált, 2:4 után visszabrékelt, majd 5:5-nél másodszor is elvette olasz riválisa adogatását. A következő játékban kiszerválta a szettet, a negyedik játszmalabdáját értékesítve.

A második szettben Fucsovics kettős brékelőnybe került, Arnaldi 0:4 után nyert először játékot. A magyar játékos azonban a saját adogatásait hozta, így két játszmában kiharcolta a főtáblás szereplést.

Tenisz: ATP-torna, Tokió
Selejtező, 2. forduló

Fucsovics Márton–Matteo Arnaldi (olasz, 5.) 7:5, 6:2

 

