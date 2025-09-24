Fucsovics Márton nyert és továbbjutott Japánban

Mint arról beszámoltunk Fucsovics Márton főtáblás a tokiói ATP-tenisztornán, miután a selejtező második fordulójában két szettben legyőzte az olasz Matteo Arnaldit. Ott a világranglistán 58. helyezett magyar játékos a nyolcadik kiemelt amerikai Frances Tiafoe-val (29.) csapott össze szerdán.

Fucsovics Márton három szettes satát nyert szerdán

A mérkőzés előtt a korábbi top tízes teniszezővel szemben 2/2 volt a mérlege: a 2018-as tornagyőzelmével végződött genfi és a 2020-as dohai összecsapásukat Fucsovics nyerte, majd a hozzá hasonlóan három ATP-trófeát gyűjtő Tiafoe 2020-ban a US Openen és 2023-ban Stuttgartban visszavágott. Az ötödik találkozó első szettjében a magyar teniszező 2:3-as állásnál elvesztette adogatójátékát, ez pedig ahhoz vezetett, hogy Tiafoe csakhamar játszmaelőnybe került. A másodikban viszont Fucsovics lehengerlő volt, 5:0-ra elhúzott, majd simán egyenlített.

Fucsovics a negyeddöntőért játszhat

A harmadik szakasz szoros küzdelmet hozott. A magyar játékos 3:3-nál elvette ellenfele szervagémjét, és 5:3-ért adogatott, de nem járt sikerrel. Tiafoe fordított, majd jött az újabb fordulat, Fucsovics egyenlített, ismét brékelt, 6:5 után pedig már hozta saját adogatását. Az ütközet két és fél óráig tartott.

Fucsovics a negyeddöntőért az ausztrál Jordan Thompson (78.) és az amerikai Brandon Nakashima (33.) párharcának győztesével csap össze.