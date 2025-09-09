2 órája
Feszült keleti rangadót játszott a Nyíregyháza
A Nyírbátor meglepő vereséget szenvedett. Az 5. fordulót rendezték a férfi futsal NB I-ben.
Mindkét vármegyei együttesünk idegenben lépett pályára a futsal NB I. ötödik játéknapján. Az A'Studió Futsal Nyíregyháza Berettyóújfalura látogatott, míg a Nyírbátor a fővárosba utazott, hogy megmérkőzzön az addig nyeretlen, sőt mind a négy fordulóban vereséget szenvedő Magyar Futsal Akadémia csapatával.
Négy, veretlenül megvívott bajnoki mérkőzés után keleti rangadóra utazott az A'Studió Futsal Nyíregyháza. Ami a két csapat közös múltját illeti, Lovas Norbert együttese az elmúlt két idényben kellemes élményeket szerzett az éremcsatában, az alapszakaszban lejátszott meccseken viszont a Berettyóújfalunak állt a zászló.
A hazaiak már a legelején "öt a négyeztek", amire jól reagáltak a nyíregyháziak.
Meg is érkezett a korai vezetés, Rafinha okos lövése nyomán utat talált a labda a kapu rövid sarkába.
Ezt leszámítva azonban főként mezőnyjáték folyt, sem az A'Studió, sem a Berettyóújfalu nem tudott kibontakozni támadásban, főként átlövésekkel próbálkoztak a csapatok. Az állóháborút két nyíregyházi egyéni hiba törte meg, amelyeket megbüntetett az MVFC, így a hazaiak vezetésével ért véget az első félidő.
Fordulás után is hasonló mederben folytatódott a mérkőzés, azzal a különbséggel, hogy a vendégeknek kellett nyomniuk az egyenlítésért.
Egyre-másra jöttek az A'Studió Futsal Nyíregyháza támadásai, a 35. percben pedig Maneca egy gyönyörű góllal egalizált, a csapat így egy feszült és izgalmas keleti rangadón őrizte meg veretlenségét.
Futsal NB I., 5. forduló:
MVFC Berettyóújfalu–A’Studió Futsal Nyíregyháza 2–2 (2–1)
Berettyóújfalu, v.: Kiss, Fehérvári (Bacsi).
MVFC: Petró, – Nagy I., Szabó L., Rábl, Nagy R. Csere: Mezei, Gali, Hudák, Szalmás, Iszák, Magyari, Szabó P. Vezetőedző: Turzó József.
Nyíregyháza: Alasztics, – Maneca, Pulguinha, Rafinha, Dávid. Csere: Bazsányi, Gagyi, Villás, Hadnagy, Makó, Harmati, Vatamaniuc-Bartha, Sós. Vezetőedző: Lovas Norbert.
Gól: Szabó L. (20.), Nagy I. (20.), illetve Rafinha (5.), Maneca (35.).
A két győzelemmel, egy döntetlennel és egy vereséggel rajtoló Nyírbátor B-Kerép az addig 0 pontos Magyar Futsal Akadémia otthonába látogatott hétfő este. A gól nélküli első játékrészt követően a Firmino szerzett vezetést a bátoriaknak, aztán viszont megtáltosodtak a vendéglátók, hét perc alatt háromszor is bevették Dobi kapuját, a 40. percben Stevani gólja már csak a szépítésre volt elég, így Trencsényi János együttese meglepő vereséget szenvedett, az MFA pedig első pontjait szerezte.
Futsal NB I., 5. forduló:
Magyar Futsal Akadémia–Nyírbátor B-Kerép 3–2 (0–0)
Budapest, v.: Kubicsek, Kondákor (Mózsa).
MFA: Tóth, – Klacsák, Szabó K., Tarpay, Módly D. Csere: Domokos, Papp, Nguyen, Módli M., Patócs, Boznánszky, Bokor, Szabó D., Szabó B. Játékos-edző: Boznánszky Gábor.
Nyírbátor: Dobi, – Bartha, Sánta, Kovács E., Szakács. Csere: Tóth Milán, Kovács G., Szentes Bíró, Firmino, Orosz, Nagy, Stevani, Szucsányi, Tóth Máté. Edző: Trencsényi János.
Gól: Patócs (27., 34.), Klacsák (32.), illetve Firmino (21.), Stevani (40.).
- A bajnokság állása:
|1
|VEHIR.HU FUTSAL VESZPRÉM
|5
|5
|0
|0
|20
|5
|15
|15
|2
|ÚJPEST FC
|5
|4
|0
|1
|24
|9
|15
|12
|3
|ARAMIS SE
|5
|3
|0
|2
|19
|19
|0
|9
|4
|Á STÚDIÓ FUTSAL NYÍREGYHÁZA
|5
|2
|3
|0
|26
|7
|19
|9
|5
|DEAC
|5
|2
|2
|1
|13
|8
|5
|8
|6
|NYÍRBÁTOR B-KERÉP
|5
|2
|1
|2
|17
|15
|2
|7
|7
|SG KECSKEMÉT FUTSAL
|5
|2
|0
|3
|11
|13
|-2
|6
|8
|H.O.P.E. FUTSAL
|5
|2
|0
|3
|9
|22
|-13
|6
|9
|MVFC BERETTYÓÚJFALU
|5
|1
|2
|2
|16
|13
|3
|5
|10
|PTE-PEAC
|5
|1
|1
|3
|13
|14
|-1
|4
|11
|MAGYAR FUTSAL AKADÉMIA
|5
|1
|0
|4
|10
|25
|-15
|3
|12
|HALADÁS VSE
|5
|0
|1
|4
|2
|30
|-28
|1
