szeptember 9., kedd

Ádám névnap

21°
+31
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Maradt a veretlenség

2 órája

Feszült keleti rangadót játszott a Nyíregyháza

Címkék#futsal#A'Studió Futsal Nyíregyháza#Trencsényi János#Futsal NB I#Lovas Norbert#MVFC Berettyóújfalu

A Nyírbátor meglepő vereséget szenvedett. Az 5. fordulót rendezték a férfi futsal NB I-ben.

Kerecsen József

Mindkét vármegyei együttesünk idegenben lépett pályára a futsal NB I. ötödik játéknapján. Az A'Studió Futsal Nyíregyháza Berettyóújfalura látogatott, míg a Nyírbátor a fővárosba utazott, hogy megmérkőzzön az addig nyeretlen, sőt mind a négy fordulóban vereséget szenvedő Magyar Futsal Akadémia csapatával. 

2–2-es döntetlent játszott az A'Studió Futsal Nyíregyháza a Berettyóújfalu ellen.
Az A'Studió Futsal Nyíregyháza egy pontot elhozott Berettyóújfaluról
Fotó: Kohut Arpad

Négy, veretlenül megvívott bajnoki mérkőzés után keleti rangadóra utazott az A'Studió Futsal Nyíregyháza. Ami a két csapat közös múltját illeti, Lovas Norbert együttese az elmúlt két idényben kellemes élményeket szerzett az éremcsatában, az alapszakaszban lejátszott meccseken viszont a Berettyóújfalunak állt a zászló. 

A hazaiak már a legelején "öt a négyeztek", amire jól reagáltak a nyíregyháziak. 

Meg is érkezett a korai vezetés, Rafinha okos lövése nyomán utat talált a labda a kapu rövid sarkába. 

Ezt leszámítva azonban főként mezőnyjáték folyt, sem az A'Studió, sem a Berettyóújfalu nem tudott kibontakozni támadásban, főként átlövésekkel próbálkoztak a csapatok. Az állóháborút két nyíregyházi egyéni hiba törte meg, amelyeket megbüntetett az MVFC, így a hazaiak vezetésével ért véget az első félidő.

Fordulás után is hasonló mederben folytatódott a mérkőzés, azzal a különbséggel, hogy a vendégeknek kellett nyomniuk az egyenlítésért. 

Egyre-másra jöttek az A'Studió Futsal Nyíregyháza támadásai, a 35. percben pedig Maneca egy gyönyörű góllal egalizált, a csapat így egy feszült és izgalmas keleti rangadón őrizte meg veretlenségét. 

Futsal NB I., 5. forduló:

MVFC Berettyóújfalu–A’Studió Futsal Nyíregyháza 2–2 (2–1)

Berettyóújfalu, v.: Kiss, Fehérvári (Bacsi).
MVFC: Petró, – Nagy I., Szabó L., Rábl, Nagy R. Csere: Mezei, Gali, Hudák, Szalmás, Iszák, Magyari, Szabó P. Vezetőedző: Turzó József.
Nyíregyháza: Alasztics, – Maneca, Pulguinha, Rafinha, Dávid. Csere: Bazsányi, Gagyi, Villás, Hadnagy, Makó, Harmati, Vatamaniuc-Bartha, Sós. Vezetőedző: Lovas Norbert.
Gól: Szabó L. (20.), Nagy I. (20.), illetve Rafinha (5.), Maneca (35.).

A két győzelemmel, egy döntetlennel és egy vereséggel rajtoló Nyírbátor B-Kerép az addig 0 pontos Magyar Futsal Akadémia otthonába látogatott hétfő este. A gól nélküli első játékrészt követően a Firmino szerzett vezetést a bátoriaknak, aztán viszont megtáltosodtak a vendéglátók, hét perc alatt háromszor is bevették Dobi kapuját, a 40. percben Stevani gólja már csak a szépítésre volt elég, így Trencsényi János együttese meglepő vereséget szenvedett, az MFA pedig első pontjait szerezte. 

Futsal NB I., 5. forduló:

Magyar Futsal Akadémia–Nyírbátor B-Kerép 3–2 (0–0)

Budapest, v.: Kubicsek, Kondákor (Mózsa).
MFA: Tóth, – Klacsák, Szabó K., Tarpay, Módly D. Csere: Domokos, Papp, Nguyen, Módli M., Patócs, Boznánszky, Bokor, Szabó D., Szabó B. Játékos-edző: Boznánszky Gábor.
Nyírbátor: Dobi, – Bartha, Sánta, Kovács E., Szakács. Csere: Tóth Milán, Kovács G., Szentes Bíró, Firmino, Orosz, Nagy, Stevani, Szucsányi, Tóth Máté. Edző: Trencsényi János.
Gól: Patócs (27., 34.), Klacsák (32.), illetve Firmino (21.), Stevani (40.).

  • A bajnokság állása:
1VEHIR.HU FUTSAL VESZPRÉMVEHIR.HU FUTSAL VESZPRÉM55002051515
2ÚJPEST FCÚJPEST FC54012491512
3ARAMIS SE ARAMIS SE 5302191909
4Á STÚDIÓ FUTSAL NYÍREGYHÁZAÁ STÚDIÓ FUTSAL NYÍREGYHÁZA5230267199
5DEACDEAC522113858
6NYÍRBÁTOR B-KERÉPNYÍRBÁTOR B-KERÉP5212171527
7SG KECSKEMÉT FUTSALSG KECSKEMÉT FUTSAL52031113-26
8H.O.P.E. FUTSALH.O.P.E. FUTSAL5203922-136
9MVFC BERETTYÓÚJFALUMVFC BERETTYÓÚJFALU5122161335
10PTE-PEACPTE-PEAC51131314-14
11MAGYAR FUTSAL AKADÉMIA MAGYAR FUTSAL AKADÉMIA 51041025-153
12HALADÁS VSEHALADÁS VSE5014230-281

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu