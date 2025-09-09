Feszült keleti rangadót játszott a Nyíregyháza

Mindkét vármegyei együttesünk idegenben lépett pályára a futsal NB I. ötödik játéknapján. Az A'Studió Futsal Nyíregyháza Berettyóújfalura látogatott, míg a Nyírbátor a fővárosba utazott, hogy megmérkőzzön az addig nyeretlen, sőt mind a négy fordulóban vereséget szenvedő Magyar Futsal Akadémia csapatával.

Az A'Studió Futsal Nyíregyháza egy pontot elhozott Berettyóújfaluról

Fotó: Kohut Arpad

Négy, veretlenül megvívott bajnoki mérkőzés után keleti rangadóra utazott az A'Studió Futsal Nyíregyháza. Ami a két csapat közös múltját illeti, Lovas Norbert együttese az elmúlt két idényben kellemes élményeket szerzett az éremcsatában, az alapszakaszban lejátszott meccseken viszont a Berettyóújfalunak állt a zászló.

A hazaiak már a legelején "öt a négyeztek", amire jól reagáltak a nyíregyháziak.

Meg is érkezett a korai vezetés, Rafinha okos lövése nyomán utat talált a labda a kapu rövid sarkába.

Ezt leszámítva azonban főként mezőnyjáték folyt, sem az A'Studió, sem a Berettyóújfalu nem tudott kibontakozni támadásban, főként átlövésekkel próbálkoztak a csapatok. Az állóháborút két nyíregyházi egyéni hiba törte meg, amelyeket megbüntetett az MVFC, így a hazaiak vezetésével ért véget az első félidő.

Fordulás után is hasonló mederben folytatódott a mérkőzés, azzal a különbséggel, hogy a vendégeknek kellett nyomniuk az egyenlítésért.

Egyre-másra jöttek az A'Studió Futsal Nyíregyháza támadásai, a 35. percben pedig Maneca egy gyönyörű góllal egalizált, a csapat így egy feszült és izgalmas keleti rangadón őrizte meg veretlenségét.

Futsal NB I., 5. forduló: MVFC Berettyóújfalu–A’Studió Futsal Nyíregyháza 2–2 (2–1) Berettyóújfalu, v.: Kiss, Fehérvári (Bacsi).

MVFC: Petró, – Nagy I., Szabó L., Rábl, Nagy R. Csere: Mezei, Gali, Hudák, Szalmás, Iszák, Magyari, Szabó P. Vezetőedző: Turzó József.

Nyíregyháza: Alasztics, – Maneca, Pulguinha, Rafinha, Dávid. Csere: Bazsányi, Gagyi, Villás, Hadnagy, Makó, Harmati, Vatamaniuc-Bartha, Sós. Vezetőedző: Lovas Norbert.

Gól: Szabó L. (20.), Nagy I. (20.), illetve Rafinha (5.), Maneca (35.).

A két győzelemmel, egy döntetlennel és egy vereséggel rajtoló Nyírbátor B-Kerép az addig 0 pontos Magyar Futsal Akadémia otthonába látogatott hétfő este. A gól nélküli első játékrészt követően a Firmino szerzett vezetést a bátoriaknak, aztán viszont megtáltosodtak a vendéglátók, hét perc alatt háromszor is bevették Dobi kapuját, a 40. percben Stevani gólja már csak a szépítésre volt elég, így Trencsényi János együttese meglepő vereséget szenvedett, az MFA pedig első pontjait szerezte.

Futsal NB I., 5. forduló: Magyar Futsal Akadémia–Nyírbátor B-Kerép 3–2 (0–0) Budapest, v.: Kubicsek, Kondákor (Mózsa).

MFA: Tóth, – Klacsák, Szabó K., Tarpay, Módly D. Csere: Domokos, Papp, Nguyen, Módli M., Patócs, Boznánszky, Bokor, Szabó D., Szabó B. Játékos-edző: Boznánszky Gábor.

Nyírbátor: Dobi, – Bartha, Sánta, Kovács E., Szakács. Csere: Tóth Milán, Kovács G., Szentes Bíró, Firmino, Orosz, Nagy, Stevani, Szucsányi, Tóth Máté. Edző: Trencsényi János.

Gól: Patócs (27., 34.), Klacsák (32.), illetve Firmino (21.), Stevani (40.).

