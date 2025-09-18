szeptember 18., csütörtök

Hétről hétre kiváló formát mutat a petneházi klasszis

Címkék#Gazdag Dániel#Columbus Crew#labdarúgás

A Columbus Crew azonban csak egyszer tudta elvinni a három pontot.

Mihály Norbert

Rövid időn belül két tétmeccset is játszott a petneházi származású Gazdag Dánielt is a soraiban tudó Columbus Crew. A hétvégén az Atlanta United otthonába látogatott az ohiói gárda az észak-amerikai labdarúgó-bajnokságban (MLS). 

Gazdag
Gazdag Dániel (alsó sor középen) a Columbus egyik vezére
Fotó: Columbus Crew

Két gólpasszt is kiosztott Atlantában Gazdag Dániel

A Columbus mintegy bő félórányi játék után már  5-0-ra vezetett többek között az uruguayi Diego Rossi mesterhármasának is köszönhetően, miközben Gazdag Dániel két gólpasszt adott. A házigazda még a szünet előtt szépített, a második félidőben pedig további három gólt szerzett, de egyenlítenie nem sikerült, így végül 5–4-re diadalmaskodott a Crew. Gazdagot a 83. percben lecserélték.

 

Alig néhány nappal később New Yorkban lépett a csapat pályára. A magyar válogatott támadó a 40. percben büntetőből talált a hazaiak kapujába. A New York azonban még a szünet előtt egyenlített, majd a második félidő elején ismét előnybe került a vendég csapat. A hajrá azonban a hazaiaknak sikerült jobban, az újabb egyenlítés után a 94. percben a győzelmet érő találatot is megszerezték, 3–2.

Gazdag az ötödik gólját lőtte az aktuális idényben. A Columbus Crew a hetedik helyről várja a folytatást a Keleti főcsoportban.

 

