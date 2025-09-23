„Nekünk még feladatunk volt és van..." Halálközeli élmény változtatta meg a Kisvárda Master Good edzője, Gerliczki Máté életfelfogását

A hétvégi, Debreceni VSC elleni vereség dacára semmi szégyenkeznivalója nincs az újonc Kisvárda Master Good FC-nek az NB I. 2025/2026-os idényében. A rétköziek hét forduló elteltével a hetedik helyen állnak a Fizz Liga ponttáblázatán. A csapatot nyár elején Gerliczki Mátéra bízta Révész Attila sportigazgató, a 46 éves szakember így először dolgozhat az első osztályban véglegesített vezetőedzőként. A nyíregyházi születésű, korábbi utánpótlás válogatott labdarúgó a napokban a Nemzeti Sport Képes Sport rovatának adott hosszabb interjút pályafutásáról – ebből szemezgetünk.

Gerliczki Máté nem a szokványos úton jutott el az NB I-es vezetőedzői feladatig.

Fotó: Czinege Melinda

Gerliczki Máté egészen fiatalon, már 30 évesen edzőnek állt, elsőként az akkor NB III-as Tiszakanyár irányítását vállalta el. Már akkor azt nyilatkozta, hogy élni és nem visszaélni szeretne a helyzettel, amit úgy érez, eddig sikerült teljesítenie, hiszen egyik állomáshelyéről sem menesztették. Végigjárta a ranglétrát, hiszen bajnoki címig vezetett megyei csapatokat, élmezőnyben végzett több éven át az NB III-ban a Tiszaújvárossal, majd a Kisvárda utánpótláscsapatai után következhetett a felnőtt együttes, ahol előbb a másod-, most pedig már a vezetőedzői feladatokat látja el.

Mindent feltett a futballra Gerliczki Máté

Gerliczki így emlékszik vissza a kezdetekre, válaszolva egyben arra a kérdésre is, hogy tudatosan készült-e az edzői pályára?

– Abszolút, addigra már meg is szereztem az A-licences végzettséget. Akkoriban a tiszakanyári csapat játékosa voltam, a két vezető, Háda György és Háda Sándor kikötötte, hogy trénerként már nem futballozhatok, de találkoztak a gondolataink, mert én is így gondoltam. Onnantól kezdve kizárólag az edzői karrieremre koncentráltam. Most mindenki azt mondja, hogy kezdő edző vagyok az NB I-ben, ami természetesen így is van, de egyáltalán nem mindegy, hogy az amatőr és utánpótlásfutballban volt már tizenhat év tapasztalatalom. Mondhatnám, hogy vezetőedzőként, bár a korábbi csapataimnál olyan nagy stábjaim nem voltak, mindenesetre döntéshozó edzőként dolgoztam, akinek az első pillanattól meccselnie is kellett.

A tréner elmesélte, mindent feltett arra gyerekként, hogy futballista legyen, de utólag be kell lássa, mégsem hozta ki magából a legtöbbet, mert lelkileg nem volt felkészülve az NB I-re. Ehhez jött aztán a keresztszalag-szakadása, amivel két évig ment a huza-vona, ezek után már nagyon nehézzé vált a visszaút. Úgy fogalmazott, ekkor megváltozott az élete és a szemlélete, sokkal komolyabb és céltudatosabb emberré vált, olyanná, aki tudja, mit szeretne elérni, és mindent meg is tesz érte. Ám nem csak ezzel sajátított el új életfelfogást. Gerliczki Máté kendőzetlenül emlékezett vissza 25 évvel ezelőtti súlyos közúti balesetére, melynek nyomán április 17-ét második születésnapjaként éli meg azóta is.