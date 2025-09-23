3 órája
„Nekünk még feladatunk volt és van..." Halálközeli élmény változtatta meg a Kisvárda Master Good edzője, Gerliczki Máté életfelfogását
Egy súlyos sérülés meghiúsította, hogy kiemelkedő játékossá váljon az NB I-ben. Egy szörnyű közlekedési baleset pedig az életfelfogását változtatta meg – ennek köszönhetően most edzőként bizonyít az élvonalban Gerliczki Máté.
A hétvégi, Debreceni VSC elleni vereség dacára semmi szégyenkeznivalója nincs az újonc Kisvárda Master Good FC-nek az NB I. 2025/2026-os idényében. A rétköziek hét forduló elteltével a hetedik helyen állnak a Fizz Liga ponttáblázatán. A csapatot nyár elején Gerliczki Mátéra bízta Révész Attila sportigazgató, a 46 éves szakember így először dolgozhat az első osztályban véglegesített vezetőedzőként. A nyíregyházi születésű, korábbi utánpótlás válogatott labdarúgó a napokban a Nemzeti Sport Képes Sport rovatának adott hosszabb interjút pályafutásáról – ebből szemezgetünk.
Gerliczki Máté egészen fiatalon, már 30 évesen edzőnek állt, elsőként az akkor NB III-as Tiszakanyár irányítását vállalta el. Már akkor azt nyilatkozta, hogy élni és nem visszaélni szeretne a helyzettel, amit úgy érez, eddig sikerült teljesítenie, hiszen egyik állomáshelyéről sem menesztették. Végigjárta a ranglétrát, hiszen bajnoki címig vezetett megyei csapatokat, élmezőnyben végzett több éven át az NB III-ban a Tiszaújvárossal, majd a Kisvárda utánpótláscsapatai után következhetett a felnőtt együttes, ahol előbb a másod-, most pedig már a vezetőedzői feladatokat látja el.
Mindent feltett a futballra Gerliczki Máté
Gerliczki így emlékszik vissza a kezdetekre, válaszolva egyben arra a kérdésre is, hogy tudatosan készült-e az edzői pályára?
– Abszolút, addigra már meg is szereztem az A-licences végzettséget. Akkoriban a tiszakanyári csapat játékosa voltam, a két vezető, Háda György és Háda Sándor kikötötte, hogy trénerként már nem futballozhatok, de találkoztak a gondolataink, mert én is így gondoltam. Onnantól kezdve kizárólag az edzői karrieremre koncentráltam. Most mindenki azt mondja, hogy kezdő edző vagyok az NB I-ben, ami természetesen így is van, de egyáltalán nem mindegy, hogy az amatőr és utánpótlásfutballban volt már tizenhat év tapasztalatalom. Mondhatnám, hogy vezetőedzőként, bár a korábbi csapataimnál olyan nagy stábjaim nem voltak, mindenesetre döntéshozó edzőként dolgoztam, akinek az első pillanattól meccselnie is kellett.
A tréner elmesélte, mindent feltett arra gyerekként, hogy futballista legyen, de utólag be kell lássa, mégsem hozta ki magából a legtöbbet, mert lelkileg nem volt felkészülve az NB I-re. Ehhez jött aztán a keresztszalag-szakadása, amivel két évig ment a huza-vona, ezek után már nagyon nehézzé vált a visszaút. Úgy fogalmazott, ekkor megváltozott az élete és a szemlélete, sokkal komolyabb és céltudatosabb emberré vált, olyanná, aki tudja, mit szeretne elérni, és mindent meg is tesz érte. Ám nem csak ezzel sajátított el új életfelfogást. Gerliczki Máté kendőzetlenül emlékezett vissza 25 évvel ezelőtti súlyos közúti balesetére, melynek nyomán április 17-ét második születésnapjaként éli meg azóta is.
– Mindig meg szoktam emlékezni róla, és olyankor gondolok a másik három fiúra is, hogy mekkora ajándék is az élettől, hogy túléltük azt a borzalmas autóbalesetet 2000-ben. Az utánpótlás-válogatott tatai edzőtáborába tartottunk, csatlakoztam a keret három debreceni játékosához, Bajzát Péterhez, Bernáth Csabához és Bodnár Lászlóhoz. Kezdődött azzal, hogy nem azzal az autóval keltünk útra, amivel terveztük. A közelgő kupadöntő miatt a debreceniek által egy éve megszerzett serleget nekünk kellett leadnunk a szövetség központjában, a Népstadionban, ám dugóba kerültünk, késésben voltunk. Szóltunk a szövetségi edzőnek, Gellei Imrének, aki arra kért bennünket, legyünk óvatosak, nem baj, ha késünk. Aztán – vidéki gyerekek lévén – elnéztük az M1-M7-es autópálya közös kivezető szakaszának elágazását, mire felocsúdtunk, azt vettük észre, hogy Székesfehérvár felé tartunk, nem Tatára. Kerülnünk kellett, és Mórnál kihajtott elénk a traktor, nem tudtuk elkerülni a szörnyű balesetet. Mind a négyen ottmaradhattunk volna, de túléltük. Valószínűleg azért nem haltunk meg, mert mindannyiunknak fontos feladatunk volt és van még az életben. Látszik is, hogy kinek mi. Bernáth Csabának, hogy az egyedüli hétszeres bajnok labdarúgó lett Debrecenben. Bajzát Péternek, hogy többszörös gólkirály vált belőle, az NB II-ben éppenséggel Nyíregyházán is két alkalommal. Bodnár Lászlónak, hogy eljutott negyvenhat válogatottságig, szép légióspályafutás áll mögötte és most éppen az egyik segítőm a kisvárdai stábban. Nekem pedig, aki négyünk közül a legszerényebb játékoskarriert futotta be, hogy az élvonalban lehessek vezetőedző. Egy biztos, attól a naptól kezdve minden apróságnak nagyon tudok örülni, teljesen másként látom a világot, mint azelőtt.
Gerliczki Máté mesélt arról, egészen néhány évvel ezelőttig nem az edzősködés jelentette számára az elsődleges bevételi forrást, hiszen amíg megyei csapatokat, majd az NB III-as Tiszaújvárost irányította, a biztosítói szakmában dolgozott, melyben már elég magas szintet elért. Elsőként akkor határozta el, hogy profi edző szeretne lenni, amikor átvette a Kisvárda U19-es csapatát, ekkor hagyott fel a civil foglalkozásával. A tréner elmondta, egyáltalán nem tartja kizártnak, hogy akárcsak Tiszaújvárosban, úgy Kisvárdán is öt évig ő legyen a vezetőedző. Még akkor sem, ha Révész Attila meglehetősen gyakorta váltogatja az edzőket a rétközben, ám Gerliczki amondó, tökéletesen együtt tud dolgozni a sportigazgatóval. A szakember hangsúlyozta, tudatosan készült rá, hogy eljöhet az ideje Kisvárdán, éppen ezért fejlesztette angoltudását, hogy szót értsen minden játékosával. A vezetőedző több területen is fejleszti, szélesíti tudását, és rövidesen kézhez veheti pro licences diplomáját is, melyre egy időben készül fel a Nyíregyháza Spartacus FC-t irányító Szabó Istvánnal és az MTK trénerével, Horváth Dáviddal.
Szpari vagy Kisvárda?
Gerliczki Máté egyébként mai napig Nyíregyházán él feleségével és tizenegy esztendős kisfiával, Bendével, aki apjai nyomdokaiba lépve a Szpari utánpótlásbázisán pallérozódik. Éppen ezért volt furcsa szituáció, hogy Gerliczki Máté első NB I-es mérkőzését (kinevezett) vezetőedzőként épp a Nyíregyháza Spartacus FC ellen vívta. Ez családon belül is kompromisszumot igényelt.
– Bende óriási Szpari-szurkoló, de ez így természetes. Ugyanakkor az apukája miatt a Kisvárdának is szorít, ezért érdekes helyzetbe került az első fordulóban játszott nyíregyházi mérkőzésünkön. Ráadásul az ő korosztályának tagjai kísérték be a játékosokat a pályára a kezdés előtt. A fiam saját kérése az volt, hogy a kisvárdai csapatkapitány, Jasmin Mesanovic kezét foghassa a bevonuláskor. Büszke volt a szituáció miatt, ahogyan én is rá, de azt hiszem, azzal az egy egyes döntetlennel kettőnk közül akkor ő volt elégedettebb… Bende szeret énekelni, van otthon mikrofonja erősítővel, és olykor azt halljuk a feleségemmel, hogy éppen a Kisvárda-indulót zengi, de persze a Szpariét is kívülről fújja.
A teljes beszélgetés ide kattintva érhető el.
- Az első győzelem az NB I-ben Gerliczki Máté irányításával:
