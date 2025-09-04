Hoppá, hát milyet igazolt a Szpari az utolsó pillanatban? Zsebben a sztárklub játékosa!

A húsz esztendős trinidadi középpályás, Dantaye Gilbert a PSV Eindhoventől érkezett a Nyíregyháza Spartacus FC csapatához. Egészen pontosan a holland gárda másodosztályban szereplő U21-es együttesétől, ahol az előző két idényben 46 mérkőzésen lépett pályára, és nyolc gólt szerzett. A 194 centiméter magas játékos rendkívül dinamikus, a felméréseken a PSV leggyorsabb futballistája volt, ráadásul a középpálya több pozíciójában is bevethető. Hét alkalommal szerepelt hazája válogatottjában, ahol eleddig egy gólt szerzett.

Dantaye Gilbert és Fekete Tivadar sportigazgató

Fotó: Nyíregyháza Spartacus FC

Pozitívak Gilbert első tapasztalatai

– Az első benyomások nagyon pozitívak. Azért igazoltam Magyarországra, mert szeretném magam megmutatni az első osztályban. A magyar bajnokságról tudom, hogy jó csapatok vannak, így szeretnék bizonyítani. Találkoztam a társakkal, nagyon szimpatikusak voltak, tetszett a környezet, a stadion. Szeretném minél jobban segíteni a csapatot, és az a célom, hogy közösen érjünk el sikereket. Bízom abban, hogy gólokkal és gólpasszokkal segíthetem az együttest – mondta a csapat honlapján Dantaye Gilbert.