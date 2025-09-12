Itt és ekkor vesznek végső búcsút a Szabolcsban közkedvelt edzőtől

Egy héttel ezelőtt érkezett a gyászhír, mely szerint 75 éves korábban elhunyt Opre Mihály. A népszerű edző az elmúlt több mint egy évtized során kiváló csapatok élén dolgozhatott Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében, irányította a Nagyecsed, a Nagyhalász, az Ibrány és a Mátészalka együttesét is. Korábban utánpótlás-csapatoknál is edzősködött, Dzsudzsák Balázs is elmondhatja magáról, hogy futballozott Misi bácsi kezei alatt. Élete a labdarúgás körül forgott, ahol tudott, segített és számos rangadón felbukkant utolsó éveiben is, mindenhol szeretettel látták.

Gyász: Szeptember 18-án vehetünk végső búcsút Opre Mihálytól

Fotó: Facebook

Rengetegen gyászolják

Időközben kiderült, Opre Mihálytól szeptemberi 18-án vehetnek végső búcsút családtagjai, barátai és mindenki, aki tisztelte, szerette. A búcsúztatása görögkatolikus egyház szertartása szerint lesz a Debreceni Köztemető 2. sz. ravatalozó termében.

